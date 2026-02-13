Laura Pausini respinge le accuse di satanismo legate a «Desire», la hit cantata con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026.

Nel mirino finisce il verso «Se il Diavolo arriva, non lo faremo aspettare». Per alcuni utenti nasconde un messaggio esoterico. Nelle Instagram Stories, Pausini ribalta quella lettura: il Diavolo rappresenta l'odio, mentre la canzone parla di amore, luce e pace.

La polemica colpisce però un testo che non porta la sua firma. Robbie Williams ha scritto «Desire», mentre Pausini ne ha curato l'adattamento in spagnolo per la versione presentata alla finale.

Le accuse si allargano rapidamente. Sui social compaiono riferimenti alla massoneria e perfino teorie che collegano la canzone alla sconfitta dell'Argentina contro la Spagna. Nessuna di queste ricostruzioni trova riscontri.

«Musica e sport si uniscono»

Prima dello spettacolo, Pausini aveva definito la performance un incontro tra musica e sport: «Quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono».

Da ottobre la cantante tornerà dal vivo con il nuovo World Tour, in partenza dall'Italia prima delle successive tappe europee e internazionali.