Ecco perché Le foto delle vacanze di Harry e Meghan riaccendono le voci di crisi

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo Closer Online, i post condivisi da Meghan Markle durante la vacanza avrebbero l'obiettivo di rafforzare l'immagine di una coppia affiatata.

Tra gli scatti più discussi c'è quello della visita di Harry e dei figli alla tomba della principessa Diana, criticato da un osservatore reale.

Le indiscrezioni arrivano mentre la stampa britannica continua a parlare di una presunta crisi tra i Sussex, mai confermata dai diretti interessati. Riepilogo creato con

Da settimane Meghan Markle racconta sui social le vacanze estive della sua famiglia tra paesaggi, cene all'aperto e momenti di relax. Una serie di immagini che, secondo «Closer Online», avrebbe un significato che va oltre il semplice diario di viaggio.

Il magazine britannico sostiene infatti che gli scatti pubblicati durante il soggiorno europeo dei Sussex - culminato con la visita a Highgrove House, la residenza di campagna di re Carlo, dove sarebbe avvenuto un incontro con il sovrano - servirebbero a trasmettere l'immagine di una coppia serena e affiatata, mentre nel Regno Unito continuano a rincorrersi voci su possibili difficoltà nel matrimonio.

Lo scatto che ha acceso le critiche

Tra le fotografie condivise da Meghan, quella che ha fatto più discutere è la visita del principe Harry insieme ai figli alla tomba della principessa Diana.

Secondo un osservatore reale citato dal portale britannico, si sarebbe trattato di un momento che avrebbe meritato maggiore riservatezza.

La stessa fonte ha definito l'intera galleria fotografica delle vacanze «una sciocchezza», criticando la scelta di rendere pubblico anche un episodio così personale.

Tra gossip e smentite

Le speculazioni sulla coppia non sono una novità. Negli ultimi mesi Harry ha più volte respinto le voci di una possibile separazione, ma questo non ha fermato il gossip.

Alcuni media britannici continuano infatti a ipotizzare divergenze sul futuro dei Sussex, sostenendo che il principe desidererebbe trascorrere più tempo nel Regno Unito, mentre Meghan preferirebbe restare negli Stati Uniti.

Al momento, però, si tratta di indiscrezioni mai confermate dai diretti interessati.

Il sostegno di re Carlo

Sempre secondo «Closer Online», re Carlo seguirebbe con attenzione la situazione del figlio minore e sarebbe disposto a offrirgli il proprio sostegno qualora ne avesse bisogno.

Una fonte citata dal magazine spiega: «Carlo ha osservato tutto da lontano e, sebbene non desideri certo che il matrimonio di Harry fallisca, è abbastanza realista da sapere che anche le relazioni più solide possono, sotto pressione, arrivare al punto di rottura. Charles non è cieco di fronte a tutto questo e non può fare a meno di voler intervenire e cercare di aiutare. Ha vissuto un divorzio molto seguito dal pubblico e sa bene quanto le cose possano essere diverse all'interno delle mura domestiche rispetto a come appaiono in pubblico».

Per ora, né Buckingham Palace né i Sussex hanno commentato le ultime indiscrezioni.

Resta quindi il fatto che le voci sulla coppia continuano ad alimentare il dibattito della stampa britannica, mentre ogni nuovo post condiviso da Meghan finisce inevitabilmente sotto la lente del gossip.