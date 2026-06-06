Hai fretta? blue News riassume per te Lady Diana scrisse all'amica Katherine Hanbury durante la luna di miele con l'allora principe Carlo trascorsa tra Mediterraneo e Scozia nel 1981.

In una lettera la principessa confessava di sentirsi felice e di «detestare Londra».

I messaggi e alcune rare fotografie scolastiche saranno messi all’asta a luglio.

A oltre quarant'anni dal matrimonio reale tra Lady Diana e l'allora principe Carlo, emergono alcune lettere private scritte dalla principessa durante la luna di miele.

I messaggi, indirizzati a una vecchia compagna di scuola, saranno ora messi all’asta insieme a fotografie inedite della giovane Diana.

«Adoro la campagna e detesto Londra»

Come riporta il «Daily Telegraph», le lettere furono inviate da Diana Spencer a Katherine Hanbury, ex compagna della West Heath girls' school nel Kent.

La futura principessa del Galles le scrisse nell’autunno del 1981, poche settimane dopo le nozze celebrate il 29 luglio.

Dopo una crociera di dodici giorni nel Mediterraneo a bordo dello yacht reale Britannia, Carlo e Diana si erano trasferiti in Scozia, a Balmoral. Ed è proprio lì che la giovane principessa raccontava all'amica tutta la sua felicità per il nuovo capitolo della sua vita.

«Abbiamo trascorso una luna di miele piena di gioia, con sempre il sole e il mare calmo», scriveva Diana in una lettera datata 27 settembre. «Ora siamo in Scozia fino alla fine di ottobre ed è un vero regalo. Adoro stare all'aria aperta tutto il giorno e detesto Londra».

La frase che oggi colpisce i fan reali

In un altro passaggio, Lady Diana si mostrava entusiasta della vita matrimoniale, senza immaginare ciò che l'attendeva negli anni successivi all'interno della famiglia reale britannica.

«È meraviglioso essere sposata… anche se sono passati solo due mesi! È come giocare a fare gli adulti», scriveva la principessa con spontaneità e leggerezza.

Secondo diversi osservatori reali, queste parole mostrano quanto Diana fosse ancora ingenua rispetto alle pressioni e alle dinamiche della monarchia britannica, che negli anni avrebbero profondamente segnato la sua vita.

All'asta anche foto rare con Tilda Swinton

La collezione che sarà battuta all'asta da Gorringe's nel mese di luglio comprende anche alcune fotografie risalenti agli anni scolastici di Diana.

In uno degli scatti compare insieme ad altre studentesse, tra cui anche l'attrice Tilda Swinton e la regista Joanna Hogg.

Gli esperti stimano che l'intero lotto possa raggiungere un valore compreso tra i 5mila e i 6mila euro.

Albert Radford, specialista di libri e manoscritti della casa d'aste, ha spiegato al «Daily Telegraph» che questi documenti offrono «uno sguardo raro e intimo su Diana prima che fama e doveri reali prendessero il sopravvento».

Secondo l'esperto, dalle lettere emerge l'immagine di «una persona semplice, che desiderava soprattutto costruire una famiglia e trovare felicità nelle cose quotidiane».