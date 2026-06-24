A quasi due anni di distanza Ecco chi è l'unico erede del grande patrimonio di Liam Payne... e chi rimane all'asciutto

Hai fretta? blue News riassume per te Il figlio Bear sarà l'unico beneficiario dell'eredità lasciata dal padre Liam Payne.

Il cantante è morto, a soli 31 anni, il 16 ottobre 2024.

La gestione dell'eredità segue quindi le norme del Regno Unito per i casi di successione senza disposizioni testamentarie: il patrimonio passa direttamente al coniuge. Se non esiste un matrimonio o un'unione civile i beni vanno ai parenti di sangue più prossimi, in questo caso al figlio, di nove anni, avuto con Cheryl.

La maggior parte del patrimonio rimarrà bloccato in un fondo fiduciario fino al compimento dei 18 anni.

Secondo «People», il valore complessivo del patrimonio dell'ex One Direction, ammonta a 29'007'998 dollari.

A oltre un anno dalla tragica scomparsa di Liam Payne emerge la destinazione del suo patrimonio.

I documenti giudiziari ottenuti da «People» confermano che il figlio Bear sarà l'unico beneficiario dell'eredità lasciata dal cantante. La normativa britannica sulle successioni senza testamento ha determinato questa scelta.

Il bambino di nove anni si trova così al centro della questione successoria dell'ex membro degli One Direction.

Un patrimonio da sogno

Il valore complessivo del patrimonio ammonta a 29'007'998 dollari secondo gli atti giudiziari.

Una parte delle risorse sarà disponibile subito per le necessità del minore. La quota principale resterà invece bloccata in un fondo fiduciario fino al compimento dei 18 anni.

Il cantante è morto il 16 ottobre 2024 all'età di 31 anni. La causa della morte è stata la caduta dal balcone di un hotel. Non aveva lasciato alcun testamento.

Secondo le norme del Regno Unito

La gestione dell'eredità segue quindi le norme del Regno Unito per i casi di successione senza disposizioni testamentarie. Il tribunale ha nominato due amministratori il 1° maggio.

Si tratta di Cheryl e dell'avvocato Richard Mark Bray. Entrambi avranno il compito di gestire il patrimonio fino alla definizione completa della pratica successoria.

Le stime iniziali parlavano di un valore lordo di circa 38 milioni di dollari per i beni nel Regno Unito. Il valore netto era stato quantificato in circa 32,2 milioni di dollari.

La legge britannica prevede che in assenza di testamento il patrimonio passi al coniuge. Se non esiste un matrimonio o un'unione civile i beni vanno ai parenti di sangue più prossimi. Nel caso specifico il beneficiario diretto è quindi il figlio.

Un legame profondo tra padre e figlio

Bear era nato il 22 marzo 2017 dalla relazione tra Liam Payne e Cheryl. La notizia era stata annunciata pubblicamente pochi giorni dopo con una fotografia. L'artista teneva in braccio il figlio appena nato. Payne aveva scritto parole piene di emozione per l'occasione.

«Sono incredibilmente felice di dare il benvenuto al mondo al nostro bambino. È un momento che non dimenticherò mai per il resto della mia vita ed è il ricordo più bello che abbia finora».

Le parole dedicate alla madre del bambino

«Sono completamente affascinato dalla sua straordinaria mamma e da come ha affrontato tutto questo percorso. Ha davvero realizzato i miei sogni».

Le riflessioni sulla paternità

Nei anni successivi il cantante aveva parlato spesso del rapporto con il figlio. Aveva raccontato anche le difficoltà del diventare padre in giovane età. In un'intervista del dicembre 2020 aveva spiegato quanto il percorso fosse stato complesso.

« Ho avuto mio figlio quando ero molto giovane e pensi che sarà qualcosa di magico, che un giorno diventerai automaticamente la persona che dovresti essere».

Nella stessa intervista aveva ammesso di aver impiegato tempo per trovare il proprio equilibrio come genitore.

« Ma ci è voluto molto tempo per trovare il mio equilibrio. Ho pensato: un padre si prende cura di tutti, è questo che fa. Così il mio compito era cucinare».