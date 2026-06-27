In sintesi Ambra Angiolini ha raccontato la relazione con Pico Cibelli, conosciuto anni fa perché lavorava con Francesco Renga e ritrovato successivamente sui social.

Il loro legame è nato da un commento a una riflessione dell’attrice sull’amore, trasformando ciò che sembrava «difficile» in qualcosa di «incredibilmente giusto».

Per Ambra, la forza della storia sta nella naturalezza, nella quotidianità condivisa e nel sorriso di Cibelli, capace di allontanare ogni negatività.

Ambra Angiolini ha raccontato come è nata la relazione con Pico Cibelli, presidente e amministratore delegato di Warner Music Italy. Una storia cominciata dopo anni di incroci, lontananze e un riavvicinamento arrivato attraverso i social.

Intervistata dal settimanale «F», l’attrice ha spiegato che Cibelli faceva già parte, indirettamente, della sua vita professionale e personale. «Lavorava con Francesco», ha detto riferendosi a Francesco Renga, padre dei suoi figli.

Nonostante la conoscenza, però, tra loro non era mai nato un rapporto vero: le rispettive strade si erano separate e i due si erano persi di vista.

Il contatto è tornato grazie a una riflessione condivisa online. Durante un podcast sull’amore, Angiolini aveva espresso il desiderio di innamorarsi di qualcuno «per come sta al mondo».

Cibelli aveva risposto con un breve commento: «Difficile. Ma incredibilmente giusto».

Palo santo e salvia bianca

Da lì, il rapporto ha iniziato a cambiare. Ambra ha sintetizzato quel passaggio con una frase: «Abbiamo tolto «difficile» al commento, lasciando «incredibilmente giusto»».

Per l’attrice, il senso di questa relazione sta soprattutto nella naturalezza. «Quando trovi un’anima affine alla tua non devi inseguirla e non devi aspettarla, te la ritrovi accanto», ha spiegato nella stessa intervista, riportata anche da «Leggo».

Essere vicini, per lei, significa anche accogliere senza forzature tutto ciò che appartiene all’altra persona: figli, amici, passato e abitudini.

«La scoperta più grande è la quotidianità», ha ammesso, aggiungendo di non averla più condivisa con nessuno dopo Renga.

Tra le qualità che più apprezza di Cibelli c’è il suo modo di affrontare la vita. Ambra descrive il suo sorriso come qualcosa che «porta via la negatività meglio del palo santo».

Poi aggiunge, giocando con la stessa immagine: «Io, di contro, spero di essere la sua salvia bianca».

A rendere speciale il rapporto c’è anche una confidenza raccontata con ironia: «Mi ha vista struccata dal primo giorno».