L'Italia sarà rappresentata da un solo cortometraggio ai Pardi di Domani del Locarno Film Festival 2026. A conquistare la selezione è «Mutrion», opera del regista veneziano Marco Cavazzin, scelta per il Concorso Internazionale della sezione che ogni anno mette in vetrina i nuovi autori del cinema mondiale.

Prodotto dallo studio indipendente Etimo, il film racconta il ritorno di Marco, soprannominato «Mutrion», sull'isola della laguna dove è cresciuto. Un viaggio che riporta a galla ricordi, superstizioni e un antico rito di passaggio, trasformato da Cavazzin in una riflessione sull'identità e sul legame con le proprie origini.

«Volevo raccontare la sensazione di ritornare in un luogo che si conosce profondamente, ma che nel tempo è diventato estraneo», spiega il regista nelle note diffuse dopo l'annuncio della selezione, descrivendo un progetto nato dalle tradizioni e dai racconti popolari della laguna veneziana.

L'annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dalla produzione. Sui social, Etimo ha celebrato la selezione definendola un traguardo importante e ringraziando tutti i partner che hanno accompagnato il progetto fino a Locarno, uno dei festival cinematografici più prestigiosi d'Europa e una vetrina di riferimento per i registi emergenti.

Per «Mutrion» si tratta ora del debutto davanti al pubblico internazionale: sarà l'unico titolo italiano in gara ai Pardi di Domani, con l'obiettivo di portare il cinema emergente italiano sotto i riflettori della manifestazione svizzera.