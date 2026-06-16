Figlia d'arte del regista di film horror Dario Argento e dell'attrice Daria Nicolodi, ha debuttato sul grande schermo a soli 11 anni in «Demoni 2... L'incubo ritorna» (1986) di Lamberto Bava, prodotto da Dario Argento, si legge in una nota odierna del Locarno Film Festival.

A 13 anni ha avuto il suo primo ruolo da protagonista in «Zoo» (1988) di Cristina Comencini.

Asia Argento, classe 1975, ha recitato in diversi film di culto, tra cui «La Sindrome di Stendhal» del padre Dario, con il quale «ha contribuito alla ridefinizione del canone del leggendario regista», prosegue la nota.

Un percorso singolare

La si è vista anche, fra gli altri, in «New Rose Hotel» di Abel Ferrara e «Last Days» di Gus Van Sant. In qualità di regista ha inoltre diretto opere singolari come «Scarlet Diva» e «Incompresa».

Nel corso della sua carriera la 50enne ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui due David di Donatello come Miglior attrice protagonista per «Perdiamoci di vista» (1994) di Carlo Verdone e «Compagna di viaggio» (1996) di Peter del Monte, precisa il comunicato.

Al festival l'attrice presenterà «La muerte no tiene dueño» del regista venezuelano Jorge Thielen Armand, proiettato alla Quinzaine des cinéastes al Festival di Cannes lo scorso maggio e che la vede protagonista.

Nazzaro: «Ha saputo sempre andare al di là degli schemi»

Il direttore artistico del Locarno Film Festival Giona A. Nazzaro, citato nella nota, la descrive come «un'artista che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona».

L'attrice italiana è inoltre una delle figure principali del movimento #MeToo. Nel 2017 è stata una delle prima ad accusare il produttore Harvey Weinstein. Nel 2018 è stata a sua volta accusata di molestie dall'attore americano Jimmy Bennet.

Il premio, dopo essersi chiamato lo scorso anno «Career Achievement Award» era meglio conosciuto in precedenza con il nome «Lifetime Achievement Award».

La 79esima edizione del Locarno Film Festival si tiene dal 5 al 15 agosto.