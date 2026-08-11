Attrice, regista, musicista: Asia Argento ha molte anime ed è da tempo molto più che la figlia del maestro del giallo Dario Argento. Giovedì 13 agosto riceverà al Locarno Film Festival il Life Achievement Award. Ecco sette curiosità sulla romana.

Hai fretta? blue News riassume per te Asia Argento, attrice, regista e musicista, riceverà il 13 agosto il Life Achievement Award al Locarno Film Festival.

Figlia di Dario Argento e Daria Nicolodi, proviene da una prestigiosa dinastia artistica e ha costruito una carriera internazionale tra cinema d’autore, Hollywood e regia.

È stata una delle prime voci del movimento #MeToo, ma nel 2018 è finita a sua volta al centro di accuse di abuso sessuale.

Negli ultimi anni ha raccontato apertamente la propria lotta contro depressione e dipendenze, dichiarando di essere sobria dal 2021. Riepilogo creato con

Non si chiama davvero Asia

Dario Argento, maestro del cinema giallo, e l’allora moglie, l’attrice Daria Nicolodi, volevano chiamare la figlia Asia. L’anagrafe di Roma, però, rifiutò di registrare quel nome.

Il motivo era una legge risalente all’epoca fascista, che vietava nomi propri ispirati a continenti stranieri. «Daria...allora si chiamerà Aria», ha ricordato in seguito Asia Argento, raccontando in un’intervista la decisione del padre.

Il suo nome ufficiale è quindi Aria Maria Vittoria Rossa Argento.

Nella vita pubblica, e anche in quella privata, ha però sempre utilizzato il nome scelto inizialmente dai genitori: Asia.

Discende da una dinastia di artisti

È cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo dell’arte e del cinema.

Come detto, è figlia del regista Dario Argento, che con film come «Profondo rosso» e «Suspiria» ha contribuito a definire il genere giallo, l’inconfondibile miscela italiana di thriller, poliziesco e horror.

Il nonno Salvatore Argento fu un produttore cinematografico di successo e finanziò numerose opere del figlio.

Anche la nonna Elda Luxardo fu una figura di rilievo della scena culturale italiana. Celebre fotografa ritrattista, gestiva a Roma lo Studio Luxardo, uno degli atelier fotografici più prestigiosi del Paese. Davanti al suo obiettivo posarono star del calibro di Gina Lollobrigida, Sophia Loren, Anna Magnani e Marcello Mastroianni.

Per decenni lo studio rappresentò un punto di riferimento per il mondo italiano del cinema e della cultura. Dario Argento lo frequentava spesso e ha raccontato di avervi scoperto la passione per lo sviluppo delle pellicole, la cura dei dettagli, il trucco elaborato e le messe in scena ricercate.

Asia Argento con suo padre Dario sul red carpet al Festival del Cinema di Roma in occasione della prima di «La terza madre», nell'ottobre 2007. EPA

Anche da parte materna Asia proviene da una famiglia illustre. La madre Daria Nicolodi, attrice e sceneggiatrice, divenne anche lei un'icona del giallo italiano grazie a film come «Profondo rosso», «Inferno» e «Tenebre». Insieme al marito contribuì inoltre alla storia da cui nacque il film di culto «Suspiria».

Tra gli antenati di Daria figura anche Alfredo Casella, compositore, pianista e direttore d’orchestra vissuto tra il 1883 e il 1947, considerato uno dei principali innovatori della musica classica italiana del Novecento.

I suoi film dividono, compreso il bacio a un cane

Asia Argento ha debuttato davanti alla macchina da presa a nove anni. La sua prima apparizione cinematografica risale al 1986, in «Dèmoni 2». Tre anni dopo recitò in «Palombella rossa» di Nanni Moretti.

Negli anni Novanta si impose con film come «Trauma», «La sindrome di Stendhal» e «Compagna di viaggio». In seguito lavorò con registi e registe come Sofia Coppola, Gus Van Sant e Abel Ferrara.

A Hollywood apparve inoltre nel film d’azione «xXx», al fianco di Vin Diesel.

Asia Argento ha interpretato il ruolo di Yelena al fianco della star dei film d'azione Vin Diesel nel film di grande successo «xXx - Tripple X», uscito nelle sale nel 2002. AP COLUMBIA TRISTAR

Argento non si è però limitata alla recitazione. Con «Scarlet Diva» e «Ingannevole è il cuore più di ogni cosa» si è cimentata anche nella regia.

Nel 2007 fece discutere per una scena improvvisata nel film «Go Go Tales», in cui bacia sulla bocca un rottweiler. Argento ha spiegato in seguito che la sequenza non era prevista e che avrebbe danneggiato la sua carriera.

È stata una delle prime voci del movimento #MeToo

Nel 2017 fu tra le prime attrici ad accusare pubblicamente l’ex produttore hollywoodiano Harvey Weinstein di violenza sessuale.

L’anno successivo attirò l’attenzione internazionale con un discorso particolarmente duro al Festival di Cannes. In quell’occasione dichiarò che Weinstein l’aveva violentata a Cannes nel 1997 e definì il festival il suo «territorio di caccia».

Nel 2018 Asia Argento ha fatto scalpore in tutto il mondo al Festival di Cannes con un commovente discorso sul movimento #MeToo. Nella foto è presente anche Ava DuVernay, membro del comitato del festival. www.imago-images.de

Argento chiese inoltre che gli abusi sessuali nell’industria cinematografica venissero affrontati con fermezza e che i responsabili fossero chiamati a risponderne.

Le accuse di abuso sessuale

Nel 2018, finì a sua volta al centro di gravi accuse. L’attore statunitense Jimmy Bennett sostenne di aver subito abusi sessuali da parte sua nel 2013, quando aveva 17 anni.

Jimmy Bennett agli annuali Movieguide Awards in California nel febbraio 2013. imago stock&people

Argento, che all’epoca aveva 37 anni, negò inizialmente le accuse. Successivamente ammise che tra i due vi era stato un contatto sessuale, sostenendo però che l’iniziativa fosse partita da Bennett.

Emersero inoltre dettagli relativi a un pagamento di 380 mila dollari ricevuto dall’attore. La somma proveniva dal patrimonio di Anthony Bourdain, allora compagno di Argento, che secondo persone a lui vicine avrebbe voluto evitare un grave danno alla reputazione dell’attrice.

La vicenda provocò anche la rottura con Rose McGowan, sua amica di lunga data e compagna di battaglia nel movimento #MeToo.

McGowan invitò pubblicamente Argento a essere più trasparente nella gestione delle accuse.

Asia Argento (a sinistra) con Rose McGowan alla manifestazione per la Giornata internazionale della donna a Roma nel 2018. EPA ANSA

Le relazioni con personaggi famosi

Ha avuto relazioni con il regista italiano Michele Civetta e con il musicista Marco Castoldi, noto come Morgan.

Dalle sue relazioni sono nati due figli: Anna Lou, nel 2001, e Nicola Giovanni, nel 2008.

Il rapporto più noto, però, è probabilmente quello con lo chef statunitense e autore di bestseller Anthony Bourdain. I due si conobbero a Roma nel 2016, durante le riprese del programma della «CNN» «Parts Unknown», e poco dopo iniziarono una relazione.

Bourdain sostenne pubblicamente Argento dopo le accuse di stupro rivolte a Harvey Weinstein e le rimase accanto durante il dibattito legato al movimento #MeToo.

Asia Argento con il suo grande amore, lo chef di fama mondiale Anthony Bourdain, in occasione del «Women in the World Summit» tenutosi ad aprile 2018 a New York. Associated Press

La relazione attraversò però un periodo difficile quando, nel 2018, divennero pubbliche le accuse di Jimmy Bennett contro Argento. Pochi mesi dopo, Bourdain si tolse la vita durante le riprese di un programma in Francia.

La sua morte segnò profondamente Argento, che ancora oggi lo definisce il grande amore della sua vita.

La lotta contro i propri demoni

Ha parlato apertamente della propria dipendenza da alcol e droghe, raccontando di essere arrivata a bere già al mattino e di aver trascorso anni alle prese con depressione e dipendenze.

La svolta, secondo l’attrice, è arrivata soprattutto grazie ai figli, al buddismo e agli incontri degli Alcolisti Anonimi.

Dal 2021 afferma di essere sobria.

Ripensando ad Anthony Bourdain, morto nel 2018, ha dichiarato: «Eravamo entrambi alcolisti e depressi, ma ci amavamo». Ha inoltre aggiunto di non aver mai più incontrato una persona come lui.