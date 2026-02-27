Lola Ponce aprirà il BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione con «Anni Luce», il concert show in programma il 9 luglio al Teatro Romano di Benevento. In un'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», la cantante racconta il progetto e ripercorre le esperienze che hanno segnato la sua carriera, dalla vittoria al Festival di Sanremo al successo di «Notre Dame de Paris».

Ideato e diretto da Antonio Frascadore, «Anni Luce» è un viaggio nell'immaginario musicale e cinematografico degli anni Ottanta e Novanta.

Lo spettacolo rende omaggio alle colonne sonore che hanno accompagnato un'intera generazione e unisce musica dal vivo, immagini e racconto teatrale. Lola Ponce è protagonista del progetto e ne firma anche la direzione creativa.

Nel corso dell'intervista, l'artista spiega che il nuovo spettacolo rappresenta anche un percorso personale. Attraverso le canzoni ripercorre le esperienze che hanno segnato il suo cammino artistico, dagli anni dei musical ai successi discografici e televisivi che l'hanno resa popolare in Italia.

In programma il 9 luglio

Tra le tappe più importanti della sua carriera c'è la vittoria al Festival di Sanremo 2008 insieme a Giò Di Tonno con «Colpo di fulmine», ma anche il ruolo di Esmeralda in «Notre Dame de Paris», il musical che le ha regalato il successo nel nostro Paese.

Nell'intervista racconta come quelle esperienze continuino a influenzare il suo modo di vivere la musica e il rapporto con il pubblico.

L'appuntamento con «Anni Luce» è fissato per il 9 luglio al Teatro Romano di Benevento, evento di apertura del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione.

Sul palco, insieme a Lola Ponce, saliranno l'Orchestra Filarmonica di Benevento diretta da Marco Attura, il corpo di ballo Animeniacs Corp e Carlotta Pinto. La regia e i testi sono firmati da Antonio Frascadore, mentre la direzione creativa porta la firma della stessa artista.