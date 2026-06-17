A pochi mesi dai 61 anni, la conduttrice Lorella Cuccarini ha trovato un nuovo equilibrio tra benessere, lavoro e vita privata. E il futuro è ancora pieno di progetti.

A pochi mesi dai 61 anni, Lorella Cuccarini guarda al tempo che passa con uno spirito diverso. Meno pressione, più equilibrio e nessuna intenzione di rallentare.

La conduttrice e insegnante di «Amici» ha imparato ad ascoltare di più le esigenze del proprio corpo, lasciandosi alle spalle la ricerca costante della perfezione che ha accompagnato gran parte della sua carriera.

Anche il rapporto con l'attività fisica è cambiato. Dopo anni di allenamenti particolarmente intensi, oggi preferisce il pilates e una routine più sostenibile, costruita sul benessere e non sulla performance.

«Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non ora»

Il nuovo equilibrio non ha però modificato le sue ambizioni professionali. Negli ultimi anni Cuccarini è tornata stabilmente al centro della scena televisiva, affiancando agli impegni sul piccolo schermo quelli teatrali.

L'idea di fermarsi resta lontana. «Verrà il momento di fare un passo indietro, ma non ora», dice in un'intervista su «Sette», guardando al futuro con entusiasmo e nuovi progetti.

Tra gli aspetti più curiosi della sua quotidianità c'è anche il soprannome di famiglia, «Pulik», nato dalla sua passione per i lavori domestici più impegnativi. Spostare mobili, smontare oggetti e dedicarsi alle grandi pulizie è un modo per scaricare le tensioni e ritrovare energia.

I prossimi mesi saranno dedicati a nuove sfide professionali. Dopo l'ultima stagione di «Amici», Cuccarini tornerà anche a teatro: nella stagione 2026-2027 entrerà nel cast della nuova edizione di «Aggiungi un posto a tavola», dove interpreterà Consolazione accanto a Giovanni Scifoni.

Per il momento, dunque, il passo indietro può ancora aspettare.