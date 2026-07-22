«Bisognerebbe sederci tutti insieme e parlarne. Non credo che in tutti ci sia lo stesso desiderio di farla», dice Luca Zingaretti in un'intervista a «7», il settimanale del «Corriere della Sera».

Solo pochi mesi fa Zingaretti è tornato nel commissariato di Scicli dopo sette anni. Le immagini dalla scrivania e i vecchi copioni ritrovati sul set avevano alimentato l'entusiasmo dei fan.

«È stato bello ed emozionante», aveva scritto sui social. Il post aveva subito riacceso le speranze, senza però anticipare un nuovo episodio.

Per Zingaretti molto è cambiato: la morte di Andrea Camilleri, la scomparsa di molti amici del gruppo e un mondo diverso da quello raccontato dalla fiction hanno chiuso un capitolo. «Ho smesso perché non c'erano più le condizioni».

Il prossimo progetto lo riporta al crime. A Roma sono in corso le riprese de «Il metodo Paraldi», serie TV con protagonista un ex giornalista diventato proprietario di un'enoteca, che si ritrova a indagare tra misteri e giochi di potere. Gli otto episodi debutteranno nel 2027 su Paramount+.