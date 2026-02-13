Otto anni dopo il debutto nei panni di Lila in «L'amica geniale», Ludovica Nasti prepara bambini e adolescenti ai casting nell'accademia fondata dalla madre Stefania Filippone e dalla sorella Martina, nell'area di Napoli.

La scuola accoglie allievi dai quattro anni con corsi, laboratori e percorsi educativi. Nasti porta in aula l'esperienza maturata quando, ancora bambina, superò una selezione durata sette mesi per la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Il nuovo ruolo arriva mentre la sua carriera continua a crescere. Ad agosto tornerà sul set della seconda stagione di «La preside», la fiction Rai con Luisa Ranieri, dove interpreta Lucia Ruotolo.

Nel 2026 ha ricevuto il «Premio David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars» e ha iniziato il percorso universitario.

L'attrice guarda già oltre la televisione italiana. Tra i registi con cui sogna di lavorare c'è Christopher Nolan: «Mi piacerebbe tanto».

Prima del nuovo ciak, Ludovica Nasti ha partecipato con l'UNICEF a una missione in Libano nelle comunità colpite dal conflitto, visitando progetti dedicati all'istruzione, alla salute e al sostegno psicologico dei bambini.