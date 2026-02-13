Hai fretta? blue News riassume per te Con «Confessions II», Madonna pubblica il seguito del suo album di successo del 2005, tornando così musicalmente sulla pista da ballo e alla sua prima etichetta discografica, la Warner.

La sua carriera l'ha portata dall'infanzia trascorsa nel Michigan al successo a New York, fino a diventare la «Regina del pop». Con la sua immagine curata e la sua continua evoluzione ha influenzato generazioni di pop star.

Con la sua arte, Madonna ha suscitato più volte polemiche sull’appropriazione culturale. Eppure, anche a 67 anni, rimane fedele al suo principio di non piegarsi alle aspettative altrui.

Non c’è quasi mai un momento giusto per ripercorrere la vita di Madonna.

Ce n’è sempre uno.

Si sarebbe potuto fare nel 2012, quando si è esibita durante l’intervallo del Super Bowl. Oppure nel 2019, quando con l’album «Madame X» ha dimostrato ancora una volta di sapersi reinventare.

Madonna non ha mai smesso di essere rilevante e la sua influenza sulla musica pop è stata così duratura da valerle il titolo di «Queen of Pop».

Ora guardiamo al passato, perché è lei stessa a farlo.

Perché ha pubblicato un album con cui torna in scena. In un luogo che, per Louise Veronica Ciccone, queso il suo vero nome, e la sua carriera, è più significativo di qualsiasi altro: la pista da ballo.

Si intitola «Confessions II» e esce oggi, venerdì 3 luglio. L’album è il seguito diretto di «Confessions On A Dance Floor» del 2005. Con questo lavoro, Madonna torna anche alla Warner, la sua primissima etichetta discografica.

La storia della musica pop si è divisa in due parti con la sua carriera

Come tutto è iniziato, lo ha raccontato di recente in un’intervista. Nel 1982 Madonna fece ascoltare le sue prime canzoni a un DJ. Gli comprò della cocaina, sniffò con lui nel bagno di un locale di New York («Ma mi faceva male alla gola. Non è una buona idea per una cantante») e ci provò con lui.

A quel punto accettò di ascoltare i suoi demo. Più tardi, un uomo di una casa discografica si trovava alla consolle del DJ e Madonna lo convinse a mettere la sua cassetta.

«La gente continuava a ballare. Quella era la prova: continuavano a ballare? Dato che stavano già ballando», ha detto Madonna.

La gente ha continuato a ballare. E, a posteriori, quello è stato l’inizio di una carriera che avrebbe poi segnato una cesura nella storia del pop: il periodo prima di Madonna e quello dopo.

Ma prima che tutto questo accadesse, Louise Veronica Ciccone era una ragazzina del Michigan, nata nel 1958 e chiamata così in onore della madre.

Il padre era italiano, meccanico e cattolico osservante. La madre morì di cancro al seno quando lei aveva cinque anni. Il padre si risposò quindi con la governante. Oggi Madonna racconta di non essersi mai integrata del tutto nella nuova configurazione familiare e di essersi sentita una «stramba».

Anche a scuola non aveva molti amici.

Madonna sulla copertina del nuovo album «Confessions II». AP Warner Records/Boy Toy

La prima svolta e il legame con la comunità queer

Finché non è arrivato un insegnante di danza classica che ha cambiato le cose.

«È stato il primo a credere in me e a farmi sentire speciale – come ballerina, come artista e come persona», ha detto in seguito Madonna parlando di lui. È stato il primo a dirle che era bella.

L’insegnante di danza classica è stato anche la sua porta d’accesso alla scena queer. L’ha portata in un locale gay a Detroit, dove, come lei stessa racconta, non si è sentita un “fenomeno da baraccone”, ma «finalmente a casa».

«Per la prima volta ho visto un tipo di libertà, gioia e felicità che non avevo mai visto prima.»

Probabilmente ci voleva proprio un posto del genere perché quella giovane donna, che non si sentiva a casa da nessuna parte, diventasse una che voleva tutto.

Madonna, infatti, ripete più volte questa affermazione con diverse variazioni: senza la comunità queer non avrebbe avuto una carriera.

Madonna crea Madonna

Così, nel 1978, all’età di 19 anni, abbandonò l’università e partì per New York con il sogno di diventare ballerina. Con soli 35 dollari in tasca, quella è stata la cosa più coraggiosa che abbia mai fatto.

Lì ha svolto lavori occasionali, come modella di nudo per corsi di disegno e come cameriera. Parallelmente frequentava corsi di danza, ma non riusciva mai a resistere a lungo al rigore della danza classica.

Poi ha imparato a suonare la batteria e la chitarra, ha scritto canzoni proprie e ha suonato in alcune band.

Fu l’inizio di ciò che Madonna avrebbe continuato a fare per tutta la sua carriera: cercava di capire chi voleva essere. Si costruì a partire da tutto ciò che trovava. Madonna creò Madonna.

Ci sono voluti alcuni anni, ma ha funzionato: quella performance sulla pista da ballo le ha fatto ottenere un contratto discografico.

Il primo album è subito un successo

Nel 1983 è uscito il suo primo album, «Madonna», seguito nel 1984 da «Like a Virgin» – e l’esibizione in abito da sposa con la canzone omonima ai primi MTV Video Music Awards, che la trasformò da un giorno all’altro una provocatrice.

Da allora si susseguirono una hit dopo l’altra, che tutti conoscono ancora oggi: «Material Girl», «Papa Don’t Preach», e più tardi «Like A Prayer» e «Vogue». Durante le riprese di «Material Girl» conobbe l’attore Sean Penn, il suo primo marito. Il matrimonio durò dal 1985 al 1989.

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Il primo passo falso

Ma non tutto le andò per il verso giusto. Nel 1992 Madonna pubblicò il volume fotografico esplicito «Sex» e l’album «Erotica».

Il libro registrò vendite eccezionali, ma «Erotica» si rivelò il suo album meno venduto fino a quel momento e, per la prima volta dal suo debutto, non le valse alcun successo al primo posto nelle classifiche statunitensi.

Anche come attrice non riuscì a ottenere la grande svolta: molti insuccessi, ma comunque un momento di gloria con il Golden Globe per l’adattamento cinematografico del musical «Evita» nel 1996.

La seconda svolta

Ma si è rialzata: nel 1998 con la rivisitazione elettronica di «Ray of Light», ispirata dalla nascita della sua prima figlia, avvenuta due anni prima.

L’album ha portato definitivamente la musica elettronica da discoteca nel mainstream ed è considerato ancora oggi uno degli album pop più influenti degli anni Novanta.

Nel 2000 ha sposato il regista britannico Guy Ritchie, si è trasferita a Londra e ha avuto un figlio.

Il matrimonio è durato fino al 2008. Nel frattempo, nel 2005, ha ottenuto un grande successo disco con «Confessions on a Dance Floor» – l’album a cui ora fa seguito e che a metà degli anni 2000 ha dato il via a una rinascita della musica disco, seguita da numerose pop star.

Compreso «Confessions II», Madonna ha pubblicato finora un totale di 15 album in studio, ha venduto oltre 300 milioni di dischi e ha vinto sette Grammy.

Creare cose: è per questo che è stata mandata sulla Terra, afferma la stessa Madonna.

La stagnazione le è estranea.

Madonna durante un concerto nel 1985. Associated Press

Ma i numeri da soli non bastano a spiegare perché la rivista musicale «Rolling Stone» la definisca «la voce femminile più importante nella storia della musica moderna». Perché è considerata la regina del pop.

Questo titolo, infatti, significa molto più del semplice successo commerciale. Madonna è stata una delle prime cantanti pop a controllare in prima persona la propria immagine: era lei a decidere ogni video, ogni personaggio, ogni nota. Ha trasformato il pop in un’opera d’arte a tutto tondo che unisce musica, moda, danza e video.

Ma soprattutto, ha ridefinito il ruolo delle pop star femminili.

Non ha lasciato che fossero gli altri a determinare la sua sessualità, ma ne ha fatto qualcosa che lei stessa metteva in scena e controllava. Ha provocato rifiutandosi di conformarsi alle aspettative nei confronti delle donne in pubblico. Madonna seguiva solo le regole che lei stessa scriveva.

«Non mi sto reinventando. Attraverso i vari strati e svelo me stesso»

Allo stesso tempo, Madonna ha definito un modello ben preciso di pop star: ogni suo album rappresentava una nuova era, un nuovo look, una nuova donna.

Prima di Madonna, una pop star aveva un’immagine.

Dopo di lei, una pop star passa da un’immagine all’altra.

Ciò che oggi sembra scontato nel caso di Taylor Swift, Lady Gaga o Beyoncé – ogni fase discografica come un’era a sé stante – è stato reso una regola da Madonna.

«Reinvenzione», così si chiama. È un termine che ricorre spesso quando si parla di Madonna. Si dice che sia colei che non è mai due volte la stessa.

Lei stessa rifiuta questa parola, perché presuppone che esista una prima, vera Madonna, un originale tra le maschere.

Nel 1998 ha dichiarato: «Non mi reinvento. Attraverso gli strati e svelo me stessa». La «vera» Madonna, per lei, è costituita da tutti questi strati, da tutti questi personaggi e figure.

Madonna è meno un’artista che una superficie che sa di esserlo e che non lo nasconde, ma lo mette in mostra.

Solo che questi strati che compongono Madonna non sono tutti suoi. E quindi la domanda non è se ne abbia fatto uso, ma da dove li abbia presi.

Nulla è così sacro da non poter diventare materia prima

Si parte da ciò che inizialmente è più vicino a Madonna: la fede cattolica.

Nel 1989 nel video di «Like a Prayer» ha ballato davanti a croci in fiamme e ha baciato un santo. Il Vaticano condannò il video musicale. La Pepsi rescindette un contratto pubblicitario da milioni. Il crocifisso divenne un accessorio di moda. Il sacro, strappato dal suo contesto, fu trasformato da Madonna in provocazione e posa.

Questo è il suo metodo: per Madonna nulla è troppo sacro per non diventare materia prima. Lei decostruisce tutto, non c’è nulla di intoccabile, solo superfici che si possono prendere, reinterpretare e ricomporre.

Ciò che affascina in tutto questo è anche ciò che lo rende delicato. Infatti, se tutto è materiale, svanisce la differenza tra il proprio retaggio e quello degli altri. Lei può smantellare la propria fede.

Ma tratta le culture altrui proprio come se tutto fosse ugualmente liberamente accessibile.

Madonna nel 2006 con tre dei suoi figli: Lourdes (a sinistra), Rocco (a destra) e David Banda (al centro). AP, Liz Rosenberg

«Vogue» nasceva dalla scena ballroom di Harlem – una sottocultura di persone queer afroamericane e latinoamericane che avevano inventato lo stile di ballo del voguing, molto prima di Madonna.

Per questo motivo, nel 1992 la scrittrice Bell Hooks definì Madonna una «Plantation Mistress», una padrona di piantagione.

Ciò che intendeva dire era che Madonna era una donna bianca che attingeva alla cultura nera e spacciava tale appropriazione come segno della propria audacia. l?artista si pone al centro prendendo dai margini ciò di cui ha bisogno. A trarne vantaggio sarebbe soprattutto lei stessa.

L'accusa si è rafforzata quando, a partire dal 2006, Madonna ha adottato quattro bambini del Malawi. I critici le hanno rimproverato di aver aggirato le leggi sull’adozione grazie al denaro e alla fama.

Madonna ha respinto tali accuse. Ma l’accusa era sostanzialmente la stessa di quella mossa a «Vogue»: che chi detiene il potere si prende ciò che vuole, semplicemente perché può farlo.

Nel 2024 Madonna ha pubblicato su Instagram alcune foto in cui indossa gli abiti e i gioielli dell’artista messicana Frida Kahlo, la sua «musa eterna», come lei stessa la definisce.

Ma in Messico si è subito levato un coro di proteste: un bene culturale nazionale, indossato come se fosse un costume. Si tratta della stessa Frida di cui Madonna possiede il dipinto «Mi nacimiento» – e che non ha voluto prestare al museo di Detroit, nel suo stesso Stato natale, per una mostra dedicata a Kahlo.

Lo stesso gesto – la reinvenzione, la riproduzione – è al tempo stesso audacia e invasione, a seconda di chi lo si chieda.

Quella audacia la notano soprattutto coloro per i quali Madonna è ancora oggi un’«icona queer»: ha portato una sottocultura nel mainstream, rendendola così visibile per la prima volta a un pubblico di milioni di persone – in un’epoca in cui ciò non era affatto scontato.

Molte persone queer hanno visto per la prima volta il proprio mondo su un grande palcoscenico grazie a Madonna. E durante la crisi dell’AIDS, quando in molti luoghi le persone colpite venivano stigmatizzate, Madonna è stata una delle prime e più forti voci a difenderle.

La cantante è quindi una che si appropria o una che valorizza?

Entrambe le interpretazioni la accompagnano da decenni: colei che supera i confini, che apre nuove porte – e la donna che prende, semplicemente perché può farlo.

«Credo che la cosa più controversa che abbia mai fatto sia stata quella di restare»

Madonna oggi ha 67 anni. Il fatto che abbia pubblicato un altro album è anche espressione di quella testardaggine con cui si rifiuta di scomparire.

«Penso che la cosa più controversa che abbia mai fatto sia stata quella di restare», aveva affermato Madonna già dieci anni fa.

Con le stesse domande che si poneva già quarant’anni fa, continua a provocare: chi ha il diritto di decidere come una donna debba apparire, comportarsi e invecchiare?

Nel 2023 Madonna è salita sul palco dei Grammy Awards. In seguito, su Internet si è parlato soprattutto del suo viso: troppo liscio, troppo pieno, troppo evidentemente rifatto, si diceva.

Madonna ha reagito su Instagram. Ancora una volta, ha scritto, si trova sotto i riflettori dell’ageismo e della misoginia – in un mondo che si rifiuta di celebrare le donne oltre i 45 anni e le punisce se continuano a essere anticonformiste e avventurose.

Non si è mai scusata per il proprio aspetto e non ha intenzione di iniziare a farlo adesso.

Madonna fa quello che ha sempre fatto quando gli altri hanno cercato di dirle come deve comportarsi: li ignora e va avanti per la sua strada.

Ora con «Confessions II».

L’album è un po’ nostalgia e allo stesso tempo una nuova sfida.

Solo che questa volta il materiale da cui Madonna attinge è suo.

La donna che si è costruita indossando vesti prese in prestito, alla fine prende in prestito da se stessa.