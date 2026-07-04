La Regina del Pop è tornata. Dopo 17 brani è chiaro: anche se manca ancora il grande successo, Madonna è comunque riuscita a realizzare il suo miglior album dai tempi di «Confessions on a Dance Floor».

«Confessions II» Madonna fa i conti con il suo ex – e canta un duetto con sua figlia. Ecco la recensione del nuovo album

Ecco di cosa si tratta Madonna torna con il suo album più forte degli ultimi anni – anche se manca un nuovo successo.

In «Confessions II», la Regina del Pop unisce ritmi da discoteca travolgenti a storie sorprendentemente personali sulla famiglia, la perdita e la libertà.

In «Confessions II», la Regina del Pop unisce ritmi da discoteca travolgenti a storie sorprendentemente personali sulla famiglia, la perdita e la libertà. I brani più significativi sono i successi da discoteca «Everything», «Love Sensation», la nostalgica «Danceteria» e il duetto con la figlia Lourdes («The Test»).

Madonna vuole riprovarci.

Sono cresciuto con la musica della Regina del Pop. Non c’è da stupirsi quindi che fossi piuttosto nervoso quando, ad aprile, è stato reso noto che con «Confessions II» avrebbe voluto dare seguito al suo album di successo «Confessions on a Dance Floor» del 2005.

All’epoca Madonna ci regalò con «Hung Up» il suo ultimo grande momento pop fino ad oggi. Negli anni successivi le cose andarono in declino – almeno dal punto di vista commerciale: da allora, ogni nuovo album ha venduto meno del precedente.

La regina della reinvenzione

Eppure, negli ultimi anni, quasi nessuna cantante pop ha resistito con tanta tenacia alla stagnazione quanto Madonna.

Riuscirà, in qualità di regina della reinvenzione, a tornare ancora una volta ai vertici?

«Confessions II» contiene di nuovo brani che hanno tutte le carte in regola per diventare un successo mondiale alla «Hung Up»?

Sarebbe del tutto logico, dato che l’album è stato realizzato ancora una volta in collaborazione con il genio della disco Stuart Price.

Ecco la mia breve recensione di tutte e 16 le canzoni:

I Feel So Free

Già la prima canzone dell’album lo dimostra: la Regina del Pop è tornata. «I Feel So Free» è un brano house etereo, perfetto per interminabili afterhour.

Madonna sogna di essere qualcun altro al riparo della notte – un tema che aveva già cantato nel 1984 in «Into the Groove»: «Posso essere chiunque voglia essere, creare un nuovo personaggio».

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La canzone ha un tono nostalgico, ma non antiquato.

Anziché cercare di nascondere la propria età, la 67enne celebra la libertà e l’autodeterminazione. Un inizio di grande impatto, che fa venire voglia di ascoltarne ancora.

Good For The Soul

Il titolo dice già tutto: Madonna propone una canzone che invita a prendere fiato. «Non dimenticare che fa bene all’anima», canta. Gli appassionati di yoga adoreranno questa canzone.

In discoteca, invece, difficilmente farà scorrere il sudore.

Poco prima dell’uscita dell’album, Madonna ha dichiarato: «Non riesco a scrivere canzoni sul nulla. Devo raccontare delle storie».

In effetti, in «Confessions II» affronta un numero sorprendente di traumi familiari (ne parleremo più avanti) – il tutto racchiuso in una musica pop calda e ballabile.

A step away

Finalmente, si va in pista. «La gente pensa che la musica da ballo sia superficiale, ma si sbaglia di grosso», canta Madonna.

E ha ragione. Il ritmo fa muovere le gambe, anche se in modo più rilassato rispetto a un tempo. Non è più una notte sfrenata in discoteca come ai tempi di «Hung Up», ma piuttosto un ballo elegante fino all’alba.

Bring Your Love

House, disco e un duetto con Sabrina Carpenter: sulla carta sembra un vero colpo da maestro. In effetti, la canzone che le due musiciste hanno presentato in anteprima lo scorso aprile al Coachella Open Air ricorda piacevolmente «Confessions on a Dance Floor».

Rimane solo un problema: non mi attira proprio sulla pista da ballo.

Beh, ogni tanto si può anche solo stare a guardare.

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Danceteria

«Danceteria» è una dichiarazione d’amore alla New York degli anni ’80. Madonna ci accompagna nel leggendario locale in cui, da ballerina sconosciuta, tra artisti, star della musica e nottambuli, ha iniziato a sognare in grande.

La canzone trasuda nostalgia. «Danceteria» è una delle «escursioni disco più piacevoli dell’album», pure per la rivista «Rolling Stone».

Read My Lips

Chi avrebbe mai pensato che proprio Madonna avrebbe sfornato una canzone dall’energia da stadio di calcio?

Insieme al cantante colombiano Feid, che contribuisce con un intermezzo vocale in spagnolo, mescola pop latino, fiati e ritmi da banda musicale per creare un inno sorprendente.

Il testo parla di bugie, orgoglio ferito e relazioni tossiche.

Everything

Il pezzo forte dell’album è «Everything» – un brano da discoteca potente come un martello pneumatico. I beat sono così potenti e senza compromessi che si può quasi sentire l’odore dei popper.

Ma invece di limitarsi a festeggiare l’ennesima notte di festa, Madonna mette a fuoco un punto dolente: perché in realtà nessuno esce più?

Mentre i locali chiudono uno dopo l’altro e molti giovani preferiscono restare a casa a scorrere le cattive notizie, lei va controcorrente.

«Nessuno vuole uscire, e questo non va bene», canta quasi con aria di sfida. Per Madonna la pista da ballo non è un lusso. È una strategia di sopravvivenza.

Love Sensation

Con ritmi house trascinanti, sintetizzatori scintillanti e un ritornello euforico, Madonna riprende senza soluzione di continuità il sound di «Confessions on a Dance Floor».

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La canzone funziona. Punto. È subito orecchiabile e probabilmente finirà su molte piste da ballo.

Ma le manca quel non so che che trasforma una buona canzone in una hit.

Love Without Words

Bell’inizio, bel ritmo… e poi la canzone continua a rallentare di continuo. Proprio quando penso: «Ora decolla», arriva il prossimo passaggio tranquillo.

Peccato. Avrebbe potuto dare di più. Ma Madonna, ovviamente, ha comunque ragione: ballare è come l’amore senza parole.

Bizarre

Per questa canzone, la Regina del Pop ha collaborato con il produttore musicale e DJ olandese Martin Garrix. Un brano dance davvero fantastico. Beh, a quanto pare.

Infatti molti fan si stanno già chiedendo: «Bizarre» è forse una frecciatina, decisamente tardiva, rivolta all’ex Sean Penn? La coppia si è separata nel 1989.

Madonna canta di una star che non è riuscita a gestire il successo – Penn, però, non viene menzionato nemmeno una volta. «Ci stendono il tappeto rosso, ma tu non vuoi condividerlo con me. Immagino che ti sentissi minacciato da me, ma non vuoi ammetterlo.»

Cosa scrisse un critico anni fa riguardo al fenomeno Madonna? «È l’indiscrezione fatta persona, l’incarnazione artificiosa del scandaloso. Lei lo sa bene: ciò che non salta all’occhio, passa inosservato.»

School

Qui emerge uno dei punti deboli dell’album: Madonna guarda continuamente al passato, sia dal punto di vista musicale che contenutistico.

Spesso è commovente. Ma non tutte le riflessioni emotive si adattano alla pista da ballo.

Fragile

Il prossimo dramma, la prossima canzone emozionante: «Fragile» è dedicata a suo fratello Christopher, scomparso nel 2024, che ha influenzato la sua carriera per decenni – dapprima come ballerino, poi come direttore creativo dei suoi tour.

Chitarre acustiche al posto dei ritmi da discoteca. Tristezza al posto dell’euforia. Una canzone che ti entra nel cuore.

My Sins Are My Savior

Nel 2010 la canzone «Alors on dance» ha conquistato le classifiche: ritmata, ballabile eppure malinconica. L’interprete: Stromae dal Belgio.

Un fenomeno da una sola hit? Niente affatto. L’artista belga Stromae affianca Madonna nell’esorcismo cattolico «My Sins Are My Savior» (I Miei Peccati Sono i miei Salvatori).

Betrayal

In questa canzone, accompagnata da un ricco accompagnamento di pianoforte e tromba, Madonna non mostra alcuna clemenza nei confronti dei membri della sua famiglia.

La canzone, accompagnata dalla «Gnossienne n. 1» di Erik Satie, affronta il tema del tradimento e parla della sua matrigna Joan Ciccone, scomparsa nel 2024.

Madonna le fa capire chiaramente che non è mai riuscita a prendere il posto di sua madre.

The Test

Segue la sorpresa più grande dell’album: Madonna canta in duetto con la figlia Lourdes, che come cantante si fa chiamare Lola Leon.

La canzone è tranquilla, intima e commovente. Quasi una confessione.

In «The Test», la madre chiede scusa alla figlia per averla fatta nascere in un mondo delle celebrità così folle.

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Madonna cita «Little Star», una canzone che ricorda una ninna nanna, la sua tenera dichiarazione d’amore al suo bambino appena nato, tratta dall’album «Ray Of Light» del 1998.

Lourdes, ormai adulta, ribadisce il suo affetto.

L.E.S. Girl

Dopo tutti quei ritmi da discoteca, Madonna torna dolcemente alla realtà del mattino dopo con «L.E.S. Girl».

La notte è finita, l’eyeliner è sbavato, i soldi scarseggiano: rimane solo il ricordo della giovane donna del Lower East Side che già allora sapeva di essere destinata a qualcosa di più grande.

La mia conclusione

«Confessions II» non è il nuovo «Confessions on a Dance Floor». Manca quel successo pop intramontabile come «Hung Up».

Purtroppo.

Ciononostante, dal punto di vista musicale Madonna non è mai stata così brava da anni. Riesce a fondere storie personali con la musica da discoteca senza dare l'impressione di essere una copia nostalgica di se stessa.

Per me «Confessions II» è il miglior album di Madonna dai tempi di «Confessions on a Dance Floor».

Già questo è un piccolo miracolo del pop.

Resta da vedere se si tradurrà anche in un trionfo commerciale.