Mara Maionchi riassume così il rapporto con il tempo che passa. A 85 anni, la produttrice discografica confessa di avere paura di morire perché sente di avere ancora voglia di vivere, lavorare e divertirsi.

Nell'intervista concessa a La Stampa, spiega che da giovane non pensava mai alla morte, mentre oggi quel pensiero è diventato inevitabile. Non parla però di rassegnazione: continua a guardare al futuro con entusiasmo e considera questa una stagione della vita ancora ricca di stimoli.

La conversazione tocca anche la sfera privata. Mara Maionchi ripercorre il lungo matrimonio con Alberto Salerno, al suo fianco da oltre cinquant'anni, e ricorda gli inizi della carriera, quando indossava gli abiti che Ornella Vanoni non usava più: «Erano bellissimi, io li mettevo e mi sentivo già dentro questo mondo».

Oggi continua a dividersi tra televisione, radio ed editoria. È da poco tornata in libreria con «Dove ho lasciato le chiavi», il volume pubblicato da Rizzoli dedicato ad allenare la memoria e mantenere la mente attiva.