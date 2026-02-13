La Venier affida a queste parole il racconto del periodo più difficile vissuto accanto al marito Nicola Carraro, segnato dai problemi di salute che hanno fatto temere il peggio. Oggi il produttore è in ripresa, ma la conduttrice ammette che quell'esperienza ha cambiato profondamente il suo modo di guardare alla vita.

La Venier racconta che l'ultimo anniversario di matrimonio è stato «il più importante» della loro storia. Un anno fa, spiega, non era certa che lei e Carraro avrebbero potuto festeggiarlo insieme, ed è per questo che quella ricorrenza ha assunto un significato speciale.

Nella stessa intervista, la Venier guarda anche ai prossimi impegni professionali. La conduttrice tornerà sul set diretta da Ferzan Özpetek, un'esperienza che definisce un privilegio, mentre prepara la nuova stagione di «Domenica In».

La Venier conferma inoltre la presenza di Tommaso Cerno nel gruppo degli opinionisti della trasmissione e l'arrivo di nuovi autori. Sulla possibilità di vedere Teo Mammucari nel cast, invece, preferisce non sbilanciarsi.