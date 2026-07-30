Il successo di «Un medico in famiglia» l'ha resa una delle attrici più amate della TV italiana. Oggi Margot Sikabonyi racconta il prezzo che ha pagato per quella popolarità, il percorso che le ha permesso di ritrovarsi e rivela a che punto è il possibile ritorno della storica fiction Rai.

L'intervista Margot Sikabonyi: «Il successo mi ha sradicata». E rompe il silenzio su «Un medico in famiglia»

Hai fretta? blue News riassume per te Margot Sikabonyi racconta di essersi «persa» dopo il successo ottenuto da giovanissima con «Un medico in famiglia».

L'attrice spiega come yoga, meditazione e psicologia l'abbiano aiutata a ritrovare un nuovo equilibrio.

Sul possibile ritorno della fiction Rai conferma: «Io sicuramente ci sono». Riepilogo creato con

Margot Sikabonyi è tornata al Festival del Cinema Italiano sul Lago Trasimeno, dove ha tenuto il workshop «L'attore consapevole - La presenza è verità».

In un'intervista a «Leggo», l'attrice resa celebre dalla serie TV RAI «Un medico in famiglia» ha raccontato come il successo arrivato da giovanissima abbia cambiato la sua vita.

«Ho conosciuto un grandissimo successo quando ero ancora molto giovane e le mie radici non erano ancora ben piantate. Quel successo mi ha sradicata e mi ha lasciata in balia di eventi molto più grandi di me. A un certo punto mi sono persa così tanto che ho sentito il bisogno di allontanarmi dal sistema».

Per Sikabonyi, la consapevolezza è fondamentale non solo sul set, ma anche nella vita.

«Come attori abbiamo una grande responsabilità: essere presenti. Lo stesso vale nella vita: se fossimo maggiormente presenti a noi stessi, probabilmente prenderemmo decisioni più giuste».

La svolta con yoga e psicologia

Come racconta nell'intervista, a permetterle di ritrovare un equilibrio sono stati yoga, meditazione e bioenergetica. Oggi insegna yoga, è coach e sta completando la laurea magistrale in Psicologia con l'obiettivo di diventare psicoterapeuta.

«Tutto questo mi ha dato una ricchezza interiore che oggi utilizzo anche nel lavoro», spiega, sottolineando come il suo rapporto con il successo sia ormai completamente cambiato.

«Non sento più il bisogno di apparire o di essere continuamente presente. Oggi guardo soprattutto alla qualità e alla presenza che riesco a mettere in ciò che faccio».

Maternità e il possibile ritorno della fiction

L'attrice racconta che la maternità l'ha trasformata profondamente. «È come se fossi rinata con ciascuno dei miei tre figli. Non dormo e sono distrutta, ma li amo profondamente».

Spazio anche a «Un medico in famiglia». Secondo quanto riferisce, un progetto per riportare la fiction in TV esiste già.

«Hanno scritto una storia e l'hanno presentata alla Rai. Adesso stanno aspettando una risposta. Noi, però, siamo pronti: io sicuramente ci sono e penso anche Lino Banfi».

«L'educazione emotiva dovrebbe entrare nelle scuole»

Sikabonyi si sofferma infine sul crescente disagio psicologico tra i giovani, che attribuisce anche al confronto continuo alimentato dai social.

«Nessuno insegna loro ad ascoltarsi, a comprendere le emozioni o ad avere cura di sé. Secondo me questi strumenti dovrebbero entrare nelle scuole: bisognerebbe insegnare come calmare il sistema nervoso, utilizzare il respiro, riconoscere una difficoltà e imparare ad attraversarla».