«Behind the Smile» non è mai uscito e Marlon Wayans è convinto che quel film gli abbia negato un Oscar. L'attore ha rivelato a Variety che il dramma girato nel 2006 insieme al fratello Damon Wayans contenga la migliore interpretazione della sua carriera, ma il regista continua a rifiutarsi di distribuirlo.

«È un dramma oscuro sulla comicità ed è un grande film, oltre alla mia migliore interpretazione. Dico a Damon: «Hai il mio Oscar chiuso nell'armadio». E lui risponde: «Lo pubblicherò quando sarò morto». E io: «Che senso ha?"».

«Behind the Smile» racconta la storia di due cabarettisti. Damon Wayans lo ha scritto, diretto e interpretato insieme al fratello, ma il film non è mai arrivato nelle sale né sulle piattaforme.

Wayans riconosce di non aver mai ottenuto il riconoscimento più prestigioso dell'industria cinematografica, ma non misura la propria carriera in base ai premi.

La sua visione dell'Oscar

«Vedo l'Oscar come una chiave d'oro che apre le porte dell'industria. Rende tutto più facile, perché diventi quello che riceve le sceneggiature migliori, lavora con i registi migliori e ottiene i budget più importanti. Per me è stato un traguardo elusivo, quindi sono stato fortunato a diventare la mia stessa industria».

«Forse non avrò mai quella statuetta, ma ogni volta che realizzo un progetto e riunisco una famiglia di creativi per passare qualche mese insieme e raccontare battute che spero facciano ridere il pubblico, io quel premio ce l'ho. Ho un Oscar. Sono fortunato perché mi diverto ogni giorno della mia vita».

La famiglia Wayans ha firmato alcune delle commedie più celebri degli ultimi decenni, da «In Living Color» ai primi tre film di «Scary Movie», fino a «White Chicks» e «Un ragazzo veramente speciale».

Per ora, però, «Behind the Smile» resta invisibile al pubblico. E, a quanto racconta Marlon Wayans, la decisione di distribuirlo dipende ancora soltanto da suo fratello Damon.