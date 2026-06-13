Storia infinita? Matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Müller in stallo: ecco perché la decisione passa da Totti

Un nuovo intralcio potrebbe allungare l'attesa per il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Müller.

Secondo il settimanale «Oggi», Francesco Totti sarebbe contrario all'idea che l'imprenditore tedesco possa trasferirsi nella villa dell'Eur dove la conduttrice vive con i figli, riportando al centro una delle questioni più delicate legate alla separazione.

La vicenda emerge mentre la presentatrice continua a guardare alle nozze come al passo successivo della sua relazione con Müller.

Negli ultimi mesi non ha mai nascosto il desiderio di sposare il compagno tedesco, ma ha sempre legato quel momento alla conclusione definitiva del divorzio dall'ex capitano della Roma.

La storica residenza familiare resta uno dei simboli più visibili della lunga battaglia tra gli ex coniugi. Negli anni successivi alla rottura, le tensioni si sono estese a più fronti, dalle questioni economiche alla celebre disputa sui Rolex, alimentando un contenzioso che continua a far parlare.

A marzo, ospite di «Verissimo», la Blasi aveva lasciato intendere che il traguardo fosse vicino. «Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda», aveva risposto a una domanda sul matrimonio con Müller.

Una data per le nozze, però, non è ancora stata annunciata. E mentre il procedimento di divorzio resta aperto, il nuovo retroscena suggerisce che il rapporto tra i due ex coniugi continua ad avere un peso anche sui progetti futuri della conduttrice.