Quando Maddox le ha chiesto di andare a fare una passeggiata con gli amici, Melissa Satta gli ha risposto di no. A spingerla non è stata una semplice apprensione da madre, ma la paura per l'escalation di violenza che, a suo dire, rende sempre meno sicuro uscire per le strade di Milano.

«Mio figlio che ha 12 anni mi ha chiesto: "Mamma, posso fare una passeggiata con i miei amici?". Io mi sono sentita di dirgli di no perché purtroppo sono terrorizzata da tutto quello che succede anche solo facendo una semplice passeggiata in centro a Milano. Se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano. Ma con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?», ha scritto sui social.

Nel lungo sfogo, pubblicato dopo la sentenza sul caso del gioielliere Mario Roggero, la conduttrice è tornata anche sulla rapina subita con la sua famiglia.

«Qualche anno fa di notte, mentre stavamo dormendo, ci sono entrati i ladri in casa. Sono entrati nelle nostre camere, hanno portato via tutto quello che hanno trovato, hanno coperto la mia tata con un lenzuolo, hanno smantellato la camera di mio figlio. Siamo stati fortunati che non ci hanno fatto del male. Alle 6 di mattina le forze dell'ordine si sono precipitate da noi per aiutarci, ma purtroppo un trauma così ti dura tutta la vita».

Satta ha poi difeso Roggero e criticato la conferma della condanna. «Siamo un Paese di pagliacci. Tutti sanno che in Italia possono venire e fare i delinquenti: sono più tutelati loro di noi bravi cittadini. Prima di decidere e confermare una sentenza così al povero signor Roggero dovrebbero mettersi nei suoi panni. Fatevi una bella domanda: ma se fosse successo a voi?».