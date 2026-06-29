Confessioni Michela Giraud ripensa a Totti: «Da ragazza ero innamorata di lui, oggi non lo sceglierei»

In un'intervista a «Repubblica», la comica Michela Giraud ripensa alla cotta per Francesco Totti e racconta come siano cambiati il suo modo di vivere l'amore e l'idea dell'uomo ideale. La confessione arriva mentre si prepara al debutto europeo di «Fisicamente mi piacciono tutti», il tour che da settembre la porterà in otto città del continente.