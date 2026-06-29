Confessioni
Michela Giraud ripensa a Totti: «Da ragazza ero innamorata di lui, oggi non lo sceglierei»
In un'intervista a «Repubblica», la comica Michela Giraud ripensa alla cotta per Francesco Totti e racconta come siano cambiati il suo modo di vivere l'amore e l'idea dell'uomo ideale. La confessione arriva mentre si prepara al debutto europeo di «Fisicamente mi piacciono tutti», il tour che da settembre la porterà in otto città del continente.
Da adolescente Francesco Totti era uno dei suoi miti assoluti. Oggi, invece, Michela Giraud usa quel ricordo per raccontare un percorso personale fatto di esperienze, consapevolezza e nuove priorità.
L'ex capitano della Roma diventa così il simbolo di una fase della vita ormai alle spalle, più che il centro del racconto.
Quel filo si era già riannodato nel 2025, quando i due avevano condiviso il palco di «Roast in Peace». In quell'occasione la Giraud aveva raccontato l'emozione di trovarsi davanti all'idolo della sua adolescenza, trasformando una vecchia infatuazione in un ricordo raccontato con la consueta ironia.
Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro. Dal 27 settembre al 9 ottobre la comica porterà «Fisicamente mi piacciono tutti» a Barcellona, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Londra, Parigi, Berlino e Zurigo.
Nell'intervista a «Repubblica» spiega di considerare gli italiani che vivono all'estero il pubblico ideale per mettere alla prova il suo spettacolo: spettatori che conservano un forte legame con il Paese e che chiedono una comicità capace di parlare a tutti, senza perdere autenticità.
La tournée rappresenta uno dei progetti più ambiziosi della carriera della Giraud. Per la prima volta porterà il suo spettacolo in un calendario interamente europeo, confrontandosi con il pubblico internazionale e con una platea di connazionali che, lontano dall'Italia, continua a cercare nella comicità un legame con le proprie radici.