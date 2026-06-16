Al Taormina Film Festival Michele Placido presenta la serie Rai dedicata a Rosario Livatino. Il regista parla anche di politica, guerre e del futuro dei giovani: «Oggi manca credibilità».

La riflessione Michele Placido: «Credo di aver avuto anche troppo dalla vita»

Hai fretta? blue News riassume per te Placido porta in tv la storia del magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla mafia nel 1990.

Il regista vede un problema di credibilità nella politica e nei leader internazionali.

A 80 anni traccia un bilancio sereno della sua vita: «Sono stato fortunato». E chiude con una battuta che fa ridere tutti quanti.

«Credo di aver avuto anche troppo dalla vita. Sono stato fortunato, privilegiato». Michele Placido ha da poco compiuto 80 anni e guarda al passato senza rimpianti.

Intervenendo al Taormina Film Festival, in dichiarazioni riportate da «Vanity Fair», l'attore e regista ha presentato la miniserie Rai Livatino, il giudice e i suoi assassini, dedicata al magistrato siciliano assassinato dalla mafia nel 1990.

La lezione di Livatino

Placido spiega di non aver voluto raccontare «la storia di un santo», ma quella di un uomo che ha combattuto la criminalità organizzata con strumenti innovativi.

Secondo il regista, Livatino aveva compreso, come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che colpire i patrimoni mafiosi era una delle armi più efficaci contro le organizzazioni criminali.

La fede occupa un ruolo importante anche nel racconto televisivo. Stando a Placido, il magistrato trovava nel Vangelo una guida concreta, che influenzava persino il modo di rapportarsi ai criminali.

«I giovani hanno paura»

Dal passato al presente il passo è breve. Citando una delle frasi più note di Livatino - «Non basta essere credenti, bisogna essere credibili» - Placido allarga il discorso alla politica.

«Quanti politici oggi sono davvero credibili e siedono in Parlamento?», si domanda.

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A preoccuparlo sono soprattutto le nuove generazioni. «Hanno paura di quello che succede in Palestina e in Ucraina», afferma. Secondo il regista, molti leader internazionali non riescono più a trasmettere fiducia né a offrire una prospettiva di pace.

Placido vede inoltre un clima di prudenza crescente anche nel mondo della cultura, dove a suo giudizio manca spesso il coraggio di affrontare temi sociali e politici scomodi.

Il bilancio a 80 anni

Nonostante le preoccupazioni per il presente, il bilancio personale resta positivo. Placido parla di una vita «un po' da romanzo» e si dice felice di trovarsi in Sicilia, una terra alla quale è particolarmente legato.

E chiude con un aneddoto familiare che strappa un sorriso. Durante una cena con la sorella Rita, i due ricordavano il padre, morto prematuramente.

«Le ho chiesto: «Ma papà non ci ha lasciato niente?»», racconta. «E lei mi ha risposto: "Solo il diabete"».

Una battuta affettuosa che riassume bene il tono dell'incontro: lo sguardo critico di chi osserva il presente, ma anche la leggerezza di chi sa guardare alla propria vita con gratitudine.