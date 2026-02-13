È la ricostruzione di Alberto Dandolo, che sul settimanale «Oggi» esclude tensioni tra le due conduttrici e definisce il loro rapporto una «buona colleganza», favorita anche dalla collaborazione con la stessa agente, Graziella Lopedota.



Le indiscrezioni sono nate dopo le nozze del 4 luglio, quando la Blasi non è comparsa tra gli invitati, alimentando l'ipotesi di un litigio poi rilanciata sui social e dai siti di gossip.



Secondo Dandolo, la Blasi ha accolto con ironia le indiscrezioni perché non si aspettava un invito a un evento strettamente familiare. La sua esclusione non sarebbe quindi il segnale di una frattura con Michelle Hunziker.

Nel frattempo, entrambe sono rimaste protagoniste dei palinsesti Mediaset. Michelle Hunziker ha condotto «Battiti Live Spring», mentre Ilary Blasi è tornata alla guida di «Tim Battiti Live».



La Blasi ha inoltre confermato al settimanale «Chi» che l'eventuale matrimonio con Bastian Müller dovrà attendere la conclusione del divorzio da Francesco Totti: «Prima di tutto devo divorziare» e «mancano ancora delle carte da firmare e poi sono libera».



Al momento, sul presunto gelo tra le due non sono arrivate dichiarazioni pubbliche.