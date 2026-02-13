Vacanza sì, ma senza rinunciare al fitness. Secondo le foto pubblicate da Oggi, Michelle Hunziker ha trasformato il ponte del suo yacht alle Eolie in una palestra a cielo aperto, coinvolgendo anche il compagno Giulio Berruti e gli amici in un allenamento di gruppo.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il settimanale «Oggi», Michelle Hunziker ha guidato una sessione di allenamento sullo yacht durante una vacanza alle Eolie insieme a Giulio Berruti e ad alcuni amici.

La conduttrice ha alternato esercizi a corpo libero, functional training e tecniche di respirazione, confermando la sua passione per il fitness.

Tra i presenti c'era anche Nunzia De Girolamo, che, sempre secondo «Oggi», avrebbe avuto un ruolo nel far nascere la relazione tra Hunziker e Berruti. Riepilogo creato con

Anche in vacanza Michelle Hunziker non rinuncia all'attività fisica. Come mostrano alcune foto esclusive pubblicate dal settimanale «Oggi», la conduttrice è stata immortalata mentre guida una sessione di allenamento sul ponte di uno yacht al largo di Salina, nelle Isole Eolie, insieme al compagno Giulio Berruti e a un gruppo di amici, tra cui Nunzia De Girolamo e Jonathan Kashanian.

Da tempo Hunziker promuove uno stile di vita attivo. «L’esercizio fisico fa bene all'amore. Allenare il proprio corpo è il segreto dell'equilibrio e della felicità», ha più volte dichiarato.

Allenamento tra mare e relax

Secondo quanto riportato dal settimanale, non si tratta di una semplice ginnastica.

Sul ponte dell'imbarcazione il gruppo alterna esercizi a corpo libero, functional training, movimenti ispirati alla zumba e momenti dedicati alla respirazione e alla concentrazione.

A dirigere l'allenamento è la stessa showgirl, da anni appassionata di fitness e arti marziali.

Durante la sessione corregge i movimenti dei partecipanti, li incoraggia e trasforma l'attività fisica in un momento di condivisione e divertimento.

Complicità con Giulio Berruti

Al suo fianco c'è Giulio Berruti, che segue con entusiasmo gli esercizi proposti dalla compagna. Tra i due emerge una forte complicità e la volontà di condividere anche uno stile di vita improntato al benessere.

Secondo alcuni esperti, Michelle Hunziker avrebbe addirittura un'età biologica di 25 anni. A 49 anni continua infatti a distinguersi per l'ottima forma fisica, frutto di allenamento costante e di uno stile di vita equilibrato.

L'amicizia con Nunzia De Girolamo

Tra gli amici presenti c'è anche Nunzia De Girolamo, legata da tempo alla conduttrice da un rapporto di amicizia nato ben oltre gli impegni televisivi.

Sempre secondo il Magazine, sarebbe stata proprio De Girolamo a favorire l'incontro tra Hunziker e Berruti.

La politica conosceva già l'attore, che in passato è stato fidanzato per cinque anni con Maria Elena Boschi, collega in Parlamento del marito Francesco Boccia, senatore del Partito Democratico.

La relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti sembra procedere a gonfie vele.

La conduttrice non ha escluso l'idea di un terzo matrimonio dopo quelli con Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi e, parlando del compagno, ha confidato: «Riuscire ad addormentarmi tra le braccia di Giulio significa che sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta».