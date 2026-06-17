Sembra essere la storia d'amore più scottante dell'estate: si tratta di Michelle Hunziker e Giulio Berruti. La showgirl, che questa volta ha scelto la riservatezza, offre ai fan un piccolo scorcio della relazione con l'attore su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Michelle Hunziker ha reso definitivamente ufficiale la sua relazione con Giulio Berruti, pubblicando per la prima volta su Instagram una foto romantica dei due al tramonto.

Il romano è sia dentista che attore, e in Italia è noto per i suoi numerosi ruoli al cinema e in televisione.

Nonostante la showgirl abbia scelto di proteggere la sua privacy, offre così un piccolo sguardo dietro le quinte della sua nuova storia d'amore.

Michelle Hunziker torna a mostrare apertamente la sua vita amorosa. La conduttrice italo-svizzera ha pubblicato per la prima volta su Instagram una foto insieme al suo compagno Giulio Berruti.

Lo scatto mostra i due abbracciati, sullo sfondo di un tramonto e sulle note di «Secret Garden» di Bruce Springsteen: un momento romantico che non lascia più spazio ai dubbi. La coppia appare affiatata e innamorata.

Di recente la showgirl ha confermato di essere di nuovo innamorata, ma di non volersi sbottonare troppo per proteggere la sua sfera privata: «Sono felice, ma preferisco tenere tutto per me», aveva spiegato a «Verissimo».

Con questa nuova immagine sembra però offrire per la prima volta ai suoi fan un breve sguardo dietro le quinte della sua ritrovata felicità.

Sempre più affiatati

Giova ricordare che Berruti è noto in Italia soprattutto come attore e ha già recitato in diverse produzioni cinematografiche e televisive, ma è anche un dentista, specializzato in ortodonzia. Oggi il romano lavora sia davanti alla telecamera che come dentista.

La storia d’amore con Hunziker sarebbe iniziata lo scorso dicembre in occasione di un evento in Svizzera che lei presentava. Da allora i due sono stati avvistati insieme più volte. E a oggi appaiono più affiatati che mai.