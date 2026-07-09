«Foreign Tongues», il 25esimo album in studio dei Rolling Stones esce domani, 10 luglio, e Mick Jagger spera di andare in tour. Lo riferisce la Reuters citando lo stesso frontman della rock band inglese.

«Speriamo di andare in tour, io e Ronnie lo vogliamo proprio, quindi speriamo di vedervi tutti on the road», ha sottolineato.

L'ultimo tour degli Stones, «Hackney Diamonds Tour» (dal nome dell'omonimo album uscito nel 2023), risale al 2024. Dopo diverse tappe negli Stati Uniti, non è stato possibile portarlo in Europa sia per problemi logistici sia per i problemi di salute del chitarrista Keith Richards, che da anni soffre di artrite.

«Foreign Tongues» è composto da 14 tracce con contributi musicali da parte di Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, tra gli altri. «Questo album è pronto da tempo – continua Jagger – quindi siamo entusiasti che esca venerdì».