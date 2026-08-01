Dopo l'addio in RAI
Milo Infante sbarca a Mediaset con un doppio appuntamento
Milo Infante sta per diventare un nuovo volto Mediaset.
Dopo l'addio alla Rai, il giornalista inizierà la sua avventura a Mediaset il 24 agosto alle ore 11:00 su Rete 4, ma la vera notizia è che nello stesso giorno sarà in onda nel pomeriggio anche su Canale 5.
Come riporta Davide Maggio, Infante andrà in onda per due settimane con «Verità Nascoste – Il Diario» nella fascia oraria che normalmente è occupata da «Pomeriggio Cinque».
Dopodiché, il giornalista traslocherà dal 1° settembre su Rete4 nello slot serale con il programma, semplicemente intitolato «Verità Nascoste».
Infante ha lasciato Rai 2 poche settimane fa dopo aver condotto con successo «Ore 14».
La Rai è già corsa ai ripari affidando il programma a Salvo Sottile, anche nel sua versione serale.