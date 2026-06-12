Milo Infante rompe il silenzio dopo l'addio alla Rai e spiega perché ha deciso di trasferirsi a Mediaset.

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il conduttore ha indicato nella fiducia ricevuta da Pier Silvio Berlusconi il motivo principale della sua scelta. «La cosa che mi ha conquistato e convinto è stata l'immediata fiducia del presidente Pier Silvio Berlusconi», ha dichiarato.

Il giornalista ha raccontato inoltre di aver ricevuto centinaia di messaggi nelle ore successive all'annuncio del trasferimento, uno dei movimenti televisivi più rilevanti di questa estate.

La decisione arriva mentre «Ore 14» attraversa la fase più brillante della sua storia. Negli ultimi anni il programma è diventato uno dei punti di riferimento del pomeriggio di Rai 2, contribuendo alla crescita del profilo televisivo del suo conduttore.

A Mediaset, secondo le informazioni emerse finora, Infante dovrebbe guidare un nuovo progetto di cronaca in prima serata e assumere un ruolo nell'area VideoNews. Restano invece da definire i dettagli del format e della collocazione nel palinsesto.

La sua partenza apre intanto il capitolo della successione a «Ore 14». Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per raccoglierne l'eredità figurano Massimo Giletti e Salvo Sottile, anche se dalla Rai non è arrivata alcuna indicazione ufficiale.