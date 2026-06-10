«Quello che sarà lo vedremo». A pochi giorni da quelle parole pronunciate in chiusura dell'ultima stagione di «Ore 14 Sera», Milo Infante si ritrova al centro di una delle indiscrezioni più rumorose della vigilia dei palinsesti.

Secondo diverse ricostruzioni, il giornalista sarebbe in trattativa avanzata con Mediaset, mentre la Rai starebbe tentando di convincerlo a restare.

Il retroscena ha sorpreso il mondo della televisione perché arriva dopo la stagione più brillante della sua carriera recente. «Ore 14» ha consolidato la propria crescita su Rai 2 e lo spin-off serale ha ottenuto risultati tali da trasformare Infante in uno dei volti più competitivi dell'informazione televisiva.

Proprio per questo l'ipotesi di un trasferimento al Biscione viene osservata con particolare attenzione.

Le indiscrezioni parlano di un nuovo progetto editoriale e di maggiori responsabilità professionali, mentre da Viale Mazzini filtra la volontà di non perdere uno dei suoi volti di punta. La Direzione Approfondimento, infatti, ha già fatto sapere di voler «fare di tutto per trattenerlo».

Per ora non esistono conferme ufficiali né sull'addio né sulla destinazione. Ma nel clima dei grandi movimenti che precedono la presentazione dei nuovi palinsesti, quella frase pronunciata davanti alle telecamere ha assunto un significato diverso.

«Ci sono altri mondi al di fuori di questo (...) quello che sarà lo vedremo», aveva detto il conduttore salutando il pubblico. Oggi, per molti osservatori, suona quasi come un messaggio lasciato in anticipo sul futuro.