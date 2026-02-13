In vista del suo 90esimo compleanno, Mogol ripercorre la sua lunga carriera e torna a parlare del rapporto con Lucio Battisti. In un'intervista a «Oggi», il celebre autore esprime il desiderio di riconciliarsi con la vedova del cantautore e racconta cosa portò alla fine della loro storica collaborazione.

Il nuovo desiderio Mogol: «Sogno spesso Lucio Battisti, è tempo di chiudere le ferite»

Hai fretta? blue News riassume per te In un'intervista a «Oggi», Mogol si dice pronto a riconciliarsi con la vedova di Lucio Battisti dopo anni di contrasti.

Il paroliere rivela che la rottura con Battisti nacque da divergenze sulla divisione dei compensi.

Alla vigilia dei 90 anni, racconta anche di sognare spesso il cantautore, che immagina accoglierlo in Paradiso con la chitarra in mano. Riepilogo creato con

A pochi giorni dal suo 90esimo compleanno, Giulio Rapetti, in arte Mogol, guarda al passato e lancia un messaggio di distensione.

In un'intervista rilasciata al settimanale «Oggi», il celebre autore ha espresso il desiderio di mettere fine alle tensioni che negli anni lo hanno contrapposto alla vedova di Lucio Battisti.

«Vorrei riappacificarmi con la moglie di Battisti, dopo le liti e gli scontri in tribunale. Le tendo la mano. Nel nome di Lucio», afferma Mogol, auspicando una riconciliazione dopo le lunghe vicende legali.

Nel corso dell'intervista, il paroliere ripercorre anche il suo percorso artistico e il rapporto con gli interpreti che hanno dato voce ai suoi brani.

Racconta di essere rimasto in buoni rapporti con molti di loro, citando tra gli altri Gianni Morandi e Adriano Celentano. Di quest'ultimo dice di rispettare la scelta di vivere lontano dai riflettori, pur ammettendo di sentirne la mancanza.

Mogol torna poi sulla fine del sodalizio con Battisti, spiegando che all'origine della rottura ci furono divergenze economiche. Secondo il paroliere, il contrasto nacque da una diversa visione sulla ripartizione dei compensi derivanti dal loro lavoro comune.

Nonostante tutto, il ricordo dell'amico e collega è ancora molto vivo. Mogol racconta infatti di sognare spesso Battisti e descrive una scena che si ripete ogni volta: immagina di raggiungerlo in Paradiso, dove il cantautore lo accoglie seduto con la chitarra tra le mani.