Momenti di paura per Wanda Nara. Mentre si trovava negli Stati Uniti, la showgirl argentina ha saputo che alcuni ladri erano entrati nella sua villa nel Novarese, dove in quel momento si trovavano i suoi cinque figli e la madre.

Colpo nella villa di Wanda Nara: rubati gioielli, documenti e oggetti di valore.

È successo in Italia

È successo in Italia Momenti di paura per Wanda Nara: ladri si intrufolano in casa sua mentre ci sono solo i suoi figli

Hai fretta? blue News riassume per te Wanda Nara è rientrata in Italia dopo il furto nella sua villa di Galliate, avvenuto mentre i figli e la madre erano in casa.

Secondo gli investigatori, i ladri hanno portato via oggetti di valore, documenti e passaporti senza fare del male ai presenti.

Gli inquirenti non escludono che i responsabili abbiano agito con informazioni dettagliate sull'abitazione e sulle abitudini della famiglia. Riepilogo creato con

Wanda Nara ha interrotto il soggiorno negli Stati Uniti per rientrare in Italia dopo il furto avvenuto nella sua villa di Galliate, in provincia di Novara.

Secondo quanto riportano i media italiani, fra cui «Leggo», al momento dell'effrazione nella casa erano presenti i cinque figli della showgirl e la madre, Nora Colosimo.

È stata proprio la nonna dei ragazzi ad accorgersi dell'intrusione e ad allertare le forze dell'ordine. Nonostante il forte spavento, nessuno dei presenti è rimasto ferito.

Anche Maxi López ha confermato che i figli stanno bene, mentre Mauro Icardi non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda.

Portati via oggetti di valore e documenti

Stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, i malviventi avrebbero sottratto diversi beni di valore, tra cui orologi, borse, capi d'abbigliamento, oltre a passaporti e altri documenti personali.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica del furto e il bottino effettivamente portato via.

Gli investigatori valutano tutte le ipotesi

Secondo le informazioni emerse finora, i ladri si sarebbero diretti subito verso la camera da letto della proprietaria. Un particolare che, secondo gli investigatori, potrebbe indicare una conoscenza preventiva della disposizione della villa.

Come riferiscono diversi media italiani, tra le piste prese in considerazione c'è anche quella di un possibile informatore che avrebbe fornito indicazioni utili sugli ambienti della casa e sulle abitudini della famiglia.

Al momento si tratta però di un'ipotesi investigativa ancora al vaglio degli inquirenti.