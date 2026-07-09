Bonnie Tyler è venuta a mancare all'età di 75 anni. L'interprete della hit «Total Eclipse of the Heart» è deceduta in un ospedale in Portogallo, due mesi dopo essere stata ricoverata per sottoporsi a un intervento chirurgico d'urgenza.

«La famiglia e lo staff di Bonnie, con grande dolore, annunciano la sua scomparsa, avvenuta inaspettatamente ieri sera in un ospedale in Portogallo a causa della malattia per cui era in cura», si legge in un messaggio pubblicato giovedì (9 luglio 26) sul suo sito ufficiale.

«Pubblicheremo a breve un comunicato più dettagliato, ma per il momento chiediamo che venga rispettata la nostra privacy per poter affrontare questa tragedia.»

Un malore in Portogallo

La cantante gallese era stata trasportata all'ospedale di Faro, in Portogallo, dove possiede una casa, dopo aver accusato un malore, ed era stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza all'intestino il 6 maggio. Successivamente era stata indotta in coma farmacologico.

Il mese scorso, il suo portavoce aveva aggiornato i fan, rivelando che Bonnie Tyler era uscita dal coma, ma che rimaneva «molto indebolita e ricoverata in terapia intensiva».

Ecco le sue canzoni più celebri

Bonnie Tyler è nota soprattutto per la sua ballata «Total Eclipse of the Heart», che nel 1983 ha raggiunto la vetta delle classifiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito e che all’inizio di quest’anno ha superato il miliardo di ascolti su Spotify.

Nata come Gaynor Hopkins a Neath, nel Galles, la cantante era nota anche per brani come «Lost in France», «More Than a Lover» e «Holding Out for a Hero», che ha registrato per la colonna sonora del film «Footloose», uscito nel 1984.

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Bonnie Tyler ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest nel 2013, interpretando il brano «Believe In Me», e si è classificata al 19° posto su 26 partecipanti.

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Diverse nomination agli Awards

Nel corso della sua carriera, la star ha ricevuto tre nomination ai Grammy Awards e tre ai Brit Awards.

Nel 2022 è stata insignita del titolo di Membro dell'Ordine dell'Impero Britannico (MBE) per i servizi resi alla musica.

Bonnie Tyler ha sposato nel 1973 Robert Sullivan, ex judoka olimpico diventato imprenditore edile. La coppia non ha avuto figli.