«È deceduto serenamente per complicazioni dovute a una polmonite, circondato dalla sua famiglia» hanno annunciato le figlie Emily e Daisy in un comunicato diffuso dalla Bbc. «È stato e sarà sempre un onore essere sue figlie» hanno sottolineato.

Nato a Londra il 20 febbraio 1954, figlio di Seafield Head, regista di documentari e fondatore della Verity Films e dell'attrice Helen Shingler, Anthony Head ha debuttato nel musical Godspell grazie al quale ha ottenuto altre parti in televisione sia sulla BBC che su Itv.