Victor Willis è passato a miglior vita (immagine d'archivio).
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Si chiude un capitolo della musica tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta. È morto Victor Willis, cantante principale e cofondatore dei Village People, celebre voce di successi come Y.M.C.A., Macho Man e In the Navy.
Victor Willis è morto il 30 giugno, alla vigilia del suo 75° compleanno, in seguito a «una malattia breve ma aggressiva». Ad annunciarlo sono stati i Village People con un messaggio pubblicato sui social media.
«È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Victor Willis, cantante principale dei Village People. Chiediamo di rispettare la privacy della famiglia», si legge nel breve comunicato diffuso su Facebook.
Anche la moglie, Karen Huff-Willis, ha confermato la notizia con una dichiarazione simile: «È con profonda tristezza che devo annunciare la morte di mio marito, Victor Willis. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 in seguito a una malattia breve ma aggressiva. La famiglia chiede che la propria privacy venga rispettata in questo momento di grande dolore».
Oltre a essere il frontman dello storico gruppo disco, Willis ha scritto insieme agli altri membri alcuni dei più grandi successi della band. Durante i concerti interpretava il personaggio del poliziotto o dell'ufficiale di marina.
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A metà degli anni Settanta Victor Willis collaborò con i produttori francesi Jacques Morali e Henri Belolo per fondare i Village People. L'album di debutto omonimo uscì nel 1977 e il gruppo raggiunse rapidamente il successo internazionale grazie a brani come Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy e Go West.
Y.M.C.A., scritta anche da Willis, divenne un fenomeno mondiale e nel 1978 consacrò definitivamente il gruppo. In quel periodo la formazione comprendeva anche Felipe Rose, Alex Briley, Glenn Hughes, David Hodo e Randy Jones.
La canzone è diventata negli anni un inno della comunità LGBTQ+ ed è stata adottata anche durante numerosi eventi politici negli Stati Uniti, tra cui i comizi di Donald Trump.
Una foto del gruppo nel 1978.
AP CANT STOP PRODUCTIONS
Willis lasciò per la prima volta i Village People nel 1980, tornando due anni più tardi, prima di abbandonare nuovamente il gruppo nel 1983. Dopo una lunga pausa rientrò nella formazione nel 2017.
Tra le sue ultime apparizioni con la band figura anche l'esibizione di Y.M.C.A. durante il raduno organizzato alla vigilia dell'insediamento del presidente americano Donald Trump, nel gennaio 2025.
Al di fuori dei Village People, Willis recitò nella produzione originale di Broadway di The Wiz, diretta da Sidney Lumet, nel 1976. Nel 2015 pubblicò anche l'album solista Solo Man.
Dal 1978 al 1982 fu sposato con l'attrice Phylicia Rashad, sua collega in The Wiz. Nel 2007 sposò Karen Huff, avvocata e dirigente nel settore dell'intrattenimento.
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