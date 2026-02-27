Nicholas Duvernay è pronto a tornare in «The White Lotus». Dopo aver interpretato Zion Lindsey nella terza stagione, ha spiegato che accetterebbe senza esitazione un eventuale invito del creatore Mike White a rientrare nel cast.

Intervistato da «Bustle», l'interprete ha risposto senza esitazioni all'ipotesi di un ritorno: «Cento volte sì. Lascerei tutto quello che sto facendo».

Per Duvernay, l'esperienza nello show HBO ha segnato anche un importante percorso di crescita personale. Durante le riprese, ha raccontato di aver sentito il bisogno di capire meglio chi fosse mentre aumentavano le aspettative attorno al progetto.

«Tutti ti dicono che sei agganciato a un razzo e che devi prepararti. Ho iniziato a chiedermi chi fossi davvero, perché non volevo uscire nel mondo interpretando qualcun altro», ha raccontato. Poi ha aggiunto: «Credo che, alla fine, non lo sappiamo mai davvero».

Il 26enne ha inoltre rivelato di essere rimasto in contatto con Patrick Schwarzenegger e Arnas Fedaravičius. I tre continuano a sentirsi attraverso una chat di gruppo dedicata agli allenamenti.

Nel frattempo la quarta stagione di «The White Lotus» è già in lavorazione. Il debutto è previsto nel 2027 con un cast completamente rinnovato che comprenderà, tra gli altri, Laura Dern, Steve Coogan, AJ Michalka e Max Greenfield.

Al momento il nome di Duvernay non figura tra quelli annunciati, ma lui ha già chiarito quale sarebbe la sua risposta se Mike White dovesse richiamarlo: «Lascerei tutto».