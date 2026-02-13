Nicolas Maupas aprirà e chiuderà la Mostra di Venezia accanto a Greta Scarano. «Non me l'aspettavo, sono ancora in piena adrenalina», afferma in un'intervista al Corriere della Sera.

«Mi sono svegliato un po' di volte queste notti e sento mia mamma due volte al giorno. Spero di essere all'altezza», aggiunge l'attore, scelto dalla Biennale di Venezia per accompagnare il pubblico nelle cerimonie inaugurale e conclusiva dell'83ª edizione del Festival.

Nato nel 1998, Maupas si è imposto al grande pubblico con «Mare fuori» e ha consolidato la sua carriera tra cinema e televisione con titoli come «Un professore», «Il Conte di Montecristo» e «Call My Agent – Italia».

Un percorso che gli è valso il Next Generation Award della Mostra di Venezia e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'Argento.

Il nuovo incarico rappresenta un traguardo importante anche dal punto di vista personale. «Vorrei essere un tramite per ricordare che il cinema ha il potere di cambiare la vita delle persone. Di certo ha cambiato la mia», spiega sempre al «Corriere della Sera».

L'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si svolgerà dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Maupas e Greta Scarano condurranno la cerimonia inaugurale e quella conclusiva, durante la quale saranno assegnati il Leone d'Oro e gli altri premi ufficiali del Festival.