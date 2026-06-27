Nina Dobrev e Paul Wesley torneranno a recitare insieme. A quasi dieci anni dalla conclusione di «The Vampire Diaries», i due attori guideranno la nuova serie Hulu «You Deserve to Know», adattamento dell'omonimo romanzo di Aggie Blum Thompson. Oltre a ricoprire i ruoli principali, saranno anche produttori esecutivi del progetto.

La serie segue tre coppie che vivono nello stesso quartiere e condividono un'amicizia apparentemente indissolubile.

Tutto cambia quando uno dei mariti viene assassinato: l'omicidio fa emergere segreti, bugie e tradimenti, incrinando rapporti che sembravano solidi e trasformando ogni vicino in un potenziale sospettato.

Dobrev interpreterà Gwen, mentre Wesley vestirà i panni di Scott, due dei protagonisti coinvolti nell'indagine. La sceneggiatura è firmata da Brian Tanen e l'adattamento nasce dalla collaborazione tra Unwell, Kapital Entertainment e 20th Television.

Tra i produttori esecutivi figurano anche l'autrice del romanzo Aggie Blum Thompson, Alexandra Cooper, Aaron Kaplan, Matt Kaplan e Mina Lefevre.

Di nuovo insieme dopo «The Vampire Diaries»

Per i due attori è il primo progetto televisivo condiviso dalla conclusione di «The Vampire Diaries». Tra il 2009 e il 2017 hanno interpretato Elena Gilbert e Stefan Salvatore, diventando una delle coppie più amate della serie e conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo.

Ad annunciare il progetto è stata Nina Dobrev con un post pubblicato su Instagram. «Paul Wesley e io torniamo insieme come produttori esecutivi e protagonisti di «You Deserve to Know».

Ci siamo innamorati di questo romanzo e poter contribuire al suo adattamento davanti e dietro la macchina da presa è stato incredibilmente entusiasmante», ha scritto l'attrice.

Nelle storie ha poi condiviso una frase che richiama l'atmosfera del thriller: «Some things refuse to stay buried» («Alcune cose si rifiutano di restare sepolte»).

Hulu non ha ancora annunciato la data di uscita né il resto del cast. L'annuncio, però, segna il ritorno sullo stesso set di due dei volti più iconici di «The Vampire Diaries», questa volta alle prese con una storia di misteri, omicidi e segreti invece che con il mondo dei vampiri.