Alla soglia dei 50 anni Nina Moric ha cambiato percorso. Ecco cosa fa oggi la (ex) modella dalla bellezza magnetica

Hai fretta? blue News riassume per te La modella Nina Moric, ha lasciato le passerelle della moda e lo spettacolo per l'arte.

La quasi 50enne croata, ex moglie di Mauro Corona, si dedica alla pittura contemporanea.

Le sue opere, esposte nelle gallerie, valgono oggi fino a 16'000 franchi. Riepilogo creato con

Nina Moric, modella nata a Zagabria compirà 50 anni il 22 luglio.

La croata è stata una delle protagoniste più celebri del mondo della moda e dello spettacolo, una delle donne più guardate e invidiate a cavallo del millennio.

Conosciuta per la sua bellezza magnetica, ha vissuto un intenso periodo sotto i riflettori, anche grazie al suo matrimonio con Fabrizio Corona, durato dal 2001 al 2007, con il quale ha avuto un figlio, Carlos Maria.

Recentemente, tuttavia, alla soglia dei cinquant'anni, Moric ha scelto di abbandonare la scena pubblica, intraprendendo un percorso completamente nuovo.

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Come riporta anche Novella 2000, dopo anni di esposizione nelle passerelle e in televisione, Nina ha deciso di cambiare direzione, allontanandosi dagli scandali e dalla vita mondana.

Moric ieri modella, oggi artista

Oggi, si dedica all’arte contemporanea, trovando in essa una nuova forma di espressione e di realizzazione personale.

Nel corso degli ultimi anni, la croata ha esposto le sue opere in diverse città italiane, tra cui una retrospettiva a Villa Govone a Menaggio, sul Lago di Como.

Opere ora riconosciute nel mondo dell’arte, che hanno raggiunto quotazioni che oscillano tra i 3'500 e i 16'000 franchi, offrendo così anche una nuova fonte di guadagno.

Un quadro di Nina Moric, «Falene», del valore di 18'800 dollari. web

La stessa modella ha dichiarato: «Nella pittura riesco a esprimere tutta me stessa».

Questa nuova passione sta contribuendo a una fase di serenità e rinnovamento nella sua vita, che ha affrontato momenti difficili in passato, come l’esperienza dell’aborto gemellare durante un periodo complicato con Corona e le sfide legate al rapporto con il figlio Carlos Maria, recentemente affrontate anche dal suo ex marito.