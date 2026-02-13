Shania Twain ha risposto ai commenti sul suo peso, spiegando come la sua visione del proprio corpo sia cambiata nel corso degli anni.

In una recente intervista concessa alla rivista People, l'interprete della hit «That Don't Impress Me Much» ha spiegato di aver imparato, con l'avanzare dell'età, a ignorare i commenti negativi sul suo aspetto fisico.

«Il mio corpo non ha nulla di cui vergognarsi. Questo coraggio arriva con il tempo e la maturità», ha dichiarato. «Le critiche sul mio aspetto fisico non mi toccano più affatto.»

La star sessantenne ha tuttavia ammesso di non aver sempre avuto fiducia nel proprio aspetto.

«Sono passata da una silhouette giovane e mozzafiato, da una bella pelle, dove tutto era al posto giusto, a un periodo della mia vita in cui non riuscivo più a guardarmi allo specchio perché vedevo solo imperfezioni e non volevo avere quelle curve», ha confidato.

Il suo nuovo motto: «Godersi ogni giorno così com'è»

Negli ultimi anni, Shania Twain ha imparato a dare priorità alla propria salute mentre affronta la menopausa.

«È il benessere che conta, sempre», ha dichiarato l’interprete della hit *Man! I Feel Like A Woman*.

«Diventare una donna più matura e guardarmi allo specchio oggi non mi crea alcun problema. Mi dico che devo semplicemente superarlo, perché ogni giorno che passa invecchio; le rughe, i rotolini e il rilassamento cutaneo diventano sempre più evidenti.»

Shania Twain ha poi rivelato che il suo nuovo motto è «godersi ogni giorno così com'è», aggiungendo che «la vanità non vale la pena di infliggersi una simile tortura».

La cantante si era già espressa apertamente sul suo percorso di menopausa, dichiarando al Times che per lei era stato «molto benefico ».

«La menopausa mi ha fatto molto bene, perché ho imparato che ci sono cose che non si possono controllare», aveva dichiarato Shania Twain al quotidiano all’epoca.