Dai politici a Hollywood
Non solo sangue blu: ecco la parata di VIP presenti nel Royal Box di Wimbledon
1/9
La principessa Kate, in veste di madrina dell'All England Club, anche quest'anno ha premiato lei il vincitore e la vincitrice di Wimbledon.
Immagine: EPA
Ieri, domenica, a Wimbledon gli occhi non erano puntati solamente sulla vittoria di Jannik Sinner. Ad attirare l'attenzione è stato anche chi fosse seduto nel Royal Box, accanto al principe William e a sua moglie Kate.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Ieri, domenica, Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev, conquistando il suo secondo titolo a Wimbledon.
- Come di consueto, il principe William e la principessa Kate, in compagnia dei figli George e Charlotte, si sono goduti il match dal Royal Box.
- Nella tribuna d'onore non mancavano però altre celebrità hollywoodiane e non.
Ieri, domenica, Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo a Wimbledon, battendo Alexander Zverev con il punteggio di 6-7 (7/9) 7-6 (7/2) 6-3 6-4.
A saltare all'occhio del pubblico non sono state però solamente le performances sportive del tennista italiano, ma anche la sfilata di personaggi famosi seduti nel Royal Box.
Primi fra tutti il principe William e la principessa Kate, che hanno seguito la finalissima maschile del torneo in compagnia dei figli George e Charlotte. Grande assente il piccolo Louis, che ancora deve debuttare sul prato verde di Londra.
Giova ricordare che, come patrona dell'All England Club, è la principessa del Galles a consegnare il trofeo del vincitore, e della vincitrice, del Grande Slam.
Insieme alla famiglia reale, nella tribuna d'onore sedevano anche celebrità come Dustin Hoffmann, Rami Malek, Nicole Kidman, Anna Wintour, ma pure politici come il cancelliere tedesco Friedrich Merz o il sindaco di Londra Sadiq Khan.
Tra di loro anche gli ex detentori del titolo come Stefan Edberg e Stan Smith.