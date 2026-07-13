Dai politici a Hollywood Non solo sangue blu: ecco la parata di VIP presenti nel Royal Box di Wimbledon

La principessa Kate, in veste di madrina dell'All England Club, anche quest'anno ha premiato lei il vincitore e la vincitrice di Wimbledon.

Ieri, domenica, a Wimbledon gli occhi non erano puntati solamente sulla vittoria di Jannik Sinner. Ad attirare l'attenzione è stato anche chi fosse seduto nel Royal Box, accanto al principe William e a sua moglie Kate.