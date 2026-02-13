Per quasi quarant'anni è rimasto un segreto. Ora Paola Ferrari racconta per la prima volta la breve relazione vissuta con Eros Ramazzotti, nata negli anni Ottanta e conclusa prima che il cantante incontrasse Michelle Hunziker.

Hai fretta? blue News riassume per te Paola Ferrari ha rivelato di aver avuto una breve relazione con Eros Ramazzotti negli anni Ottanta, prima che il cantante incontrasse Michelle Hunziker.

In un'intervista a «DiPiù», la giornalista ha raccontato che il loro amore nacque dopo essersi conosciuti alla finale del Festivalbar del 1985.

La storia durò pochi mesi, ma Ferrari ricorda ancora oggi la spontaneità e il carattere genuino del giovane Ramazzotti. Riepilogo creato con

A distanza di quasi quarant'anni, Paola Ferrari ha rivelato un capitolo finora sconosciuto della sua vita sentimentale: da giovane ha avuto una relazione con Eros Ramazzotti.

Un legame durato poco, ma che la giornalista sportiva ricorda ancora con affetto.

L'incontro al Festivalbar

In un'intervista al settimanale «DiPiù», Ferrari ha raccontato che il loro primo incontro risale alla finale del Festivalbar del 1985. Secondo quanto riferito dalla stessa giornalista, a presentarli fu un amico comune.

Dopo quella serata uscirono a cena insieme e continuarono a frequentarsi anche nei mesi successivi.

Sempre secondo lo stesso magazine, Ferrari ha spiegato che ad affascinarla erano la spontaneità del cantante, il suo sorriso e il suo carattere genuino.

Ha ricordato come Ramazzotti fosse allora un giovane cresciuto nella periferia romana di Cinecittà e ha aggiunto che le loro origini simili fecero scattare subito una forte intesa.

La fine della relazione

La storia, però, si concluse dopo poco tempo. Negli anni successivi Ramazzotti avrebbe vissuto la celebre relazione con Michelle Hunziker, mentre Paola Ferrari nel 1997 ha sposato l'imprenditore Marco De Benedetti, con il quale ha avuto due figli, Alessandro e Virginia.