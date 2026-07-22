Dopo 43 anni alla conduzione, Paola Perego si prepara a una sfida inedita. Dal 23 settembre sarà tra i protagonisti di «Tale e Quale Show», il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove si cimenterà con imitazioni, travestimenti e performance canore dal vivo.

Su Rai 1 Paola Perego confessa: «Non ho detto subito di sì a Tale e Quale Show»

La proposta non l'ha convinta subito. «Non è stato semplice prendere questa decisione. Siamo così amici che mi fido ciecamente», dice riferendosi a Conti. A farle cambiare idea sono stati la voglia di mettersi in gioco e l'entusiasmo dei nipoti.

Per rendere l'esperienza ancora più spontanea, Perego ha scelto di non conoscere in anticipo gli artisti che dovrà imitare.

«Io mi sento una cantante anche se sono stonata», scherza, ricordando i momenti musicali e i travestimenti di «Citofonare Rai2» che facevano impazzire i suoi nipoti.

L'arrivo a «Tale e Quale Show» segue la chiusura di «Citofonare Rai2», condotto nell'ultima stagione insieme a Paola Barale. Il programma si è fermato dopo cinque anni per ragioni di budget, una decisione accolta con dispiacere dalla conduttrice.

«Tale e Quale Show» debutterà mercoledì 23 settembre con nove puntate in diretta. Nel cast ci saranno anche Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo.