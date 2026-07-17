Hai fretta? blue News riassume per te Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio stradale, dopo la morte di Alessandro Magnani.

è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio stradale, dopo la morte di Il 41enne è deceduto in seguito all'incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026 a Cognento, nel Reggiano.

Il 41enne è deceduto in seguito all'incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026 a Cognento, nel Reggiano. Nei casi di omicidio stradale, la Procura procede d'ufficio sulla base degli atti trasmessi dalle forze dell'ordine, senza che sia necessaria una denuncia.

subito dopo l'incidente il cantante si è fermato per prestare soccorso ad Alessandro, cercando di mantenerlo cosciente fino all'arrivo dei sanitari e allertando immediatamente il 118.

Un comportamento che, pur non incidendo sull'ipotesi di omicidio stradale, esclude possibili contestazioni per omissione di soccorso. Riepilogo creato con

Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati, con l'ipotesi di omicidio stradale, dopo la morte di Alessandro Magnani, il 41enne deceduto in seguito all'incidente avvenuto lunedì 13 luglio 2026 a Cognento, nel Reggiano.

Si tratta di un passaggio previsto dalla procedura penale quando si verifica un sinistro mortale e consente agli inquirenti di fare piena luce sulla dinamica dei fatti.

L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto di garanzia

A spiegare il significato dell'iscrizione è l'avvocato penalista Ottavio Aragona, del Foro di Milano, intervistato da «Fanpage». Nei casi di omicidio stradale, infatti, la Procura procede d'ufficio sulla base degli atti trasmessi dalle forze dell'ordine, senza che sia necessaria una denuncia.

L'iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un atto di garanzia, perché permette alla persona coinvolta di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e di accedere alla documentazione raccolta durante le indagini, compresi i rilievi tecnici utili a ricostruire l'incidente.

Secondo il legale, questa fase servirà anche a verificare se vi siano elementi che possano incidere sulla responsabilità del conducente. Tra gli aspetti da chiarire c'è l'eventuale presenza di fattori esterni che abbiano contribuito al decesso della vittima, indipendentemente dall'urto.

Come ricorda «Leggo», subito dopo l'incidente il cantante si è fermato per prestare soccorso ad Alessandro, cercando di mantenerlo cosciente fino all'arrivo dei sanitari e allertando immediatamente il 118.

Un comportamento che, pur non incidendo sull'ipotesi di omicidio stradale, esclude possibili contestazioni per omissione di soccorso.

Malore o trauma cranico?

Uno dei punti centrali dell'inchiesta riguarda le cause della morte di Magnani. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un trauma cranico riportato nella caduta dopo l'impatto, ma anche la possibilità che il 41enne sia stato colpito da un malore improvviso prima dello scontro.

L'accertamento del nesso causale sarà determinante. Se gli esami dovessero stabilire che il decesso è stato provocato esclusivamente da un malore indipendente dall'incidente, verrebbe meno il collegamento tra la condotta del conducente e la morte della vittima.

Saranno quindi gli approfondimenti medico-legali e le ricostruzioni tecniche a chiarire se la caduta sia stata una conseguenza diretta dell'urto oppure se sia dipesa da un evento autonomo e imprevedibile.

Le pene previste per l'omicidio stradale

L'ipotesi di reato contestata è disciplinata dall'articolo 589-bis del Codice penale, che prevede una pena base compresa tra due e sette anni di reclusione.

Nel caso in esame, allo stato attuale, non risultano contestate le aggravanti previste per la guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o nei casi in cui il sinistro provochi la morte di più persone.

La norma vale anche per chi è in bicicletta

La disciplina sull'omicidio stradale non riguarda esclusivamente gli automobilisti. La legge fa infatti riferimento al «conducente di un veicolo», definizione che comprende anche chi circola in bicicletta.

In questi casi trovano applicazione le norme del Codice della strada che impongono a ogni utente di mantenere una condotta prudente e di adeguare la velocità alle condizioni della circolazione, evitando situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

Sarà ora l'attività investigativa a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare se sussistano o meno profili di responsabilità penale a carico del cantante.