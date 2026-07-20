Hai fretta? blue News riassume per te Noemi è caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina ed è stata soccorsa dal 118.

La cantante è stata trasferita all’ospedale di Vasto per accertamenti, mentre il concerto e lo spettacolo pirotecnico sono stati sospesi.

In attesa di aggiornamenti ufficiali, i fan hanno espresso sui social preoccupazione e messaggi di pronta guarigione. Riepilogo creato con

Momenti di paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

La cantante - che solo pochi giorni fa, giovedì sera, si era esibita al Moon and Stars di Locarno, prima del concerto di Max Pezzali - è finita giù dal palco mentre si avvicinava al pubblico, rendendo necessaria l’interruzione immediata dello spettacolo e il successivo trasferimento in ospedale.

Secondo quanto riportato da «Chi», l’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, quando la serata era cominciata da poco. Noemi aveva appena terminato di cantare «Briciole» e si era portata verso il limite della struttura per salutare gli spettatori.

Dalle immagini registrate dai presenti, l’artista sembrerebbe non essersi accorta della fine della pavimentazione. Dopo aver perso l’equilibrio, è caduta a terra.

Una delle coriste, che si trovava alle sue spalle, ha notato subito quanto accaduto e si è precipitata verso di lei.

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I soccorsi e il ricovero a Vasto

Il personale del 118 ha raggiunto rapidamente la cantante e le ha prestato le prime cure sul posto. Noemi è stata poi accompagnata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari per escludere conseguenze serie.

Il Comune di San Salvo ha confermato ufficialmente la sospensione del concerto, spiegando che l’artista era stata trasferita in ospedale per i controlli del caso. L’amministrazione comunale le ha inoltre rivolto un messaggio di vicinanza, augurandole una completa e rapida guarigione.

Per rispetto nei confronti della cantante, è stato rinviato anche lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto chiudere la serata.

La festa si è così fermata mentre il pubblico, ancora scosso, attendeva notizie sulle condizioni dell’artista.

L’apprensione dei fan

Nelle ore successive all’incidente non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte di Noemi. Il silenzio sui suoi canali social ha inevitabilmente aumentato la preoccupazione dei sostenitori, che hanno riempito il web di messaggi di affetto e auguri.

Al momento, secondo le informazioni riportate, non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a conseguenze particolarmente gravi, oltre alla necessità degli accertamenti medici.

«Il Messaggero» riferisce però di una ferita alla testa.

I fan sperano ora che la caduta si risolva soltanto con qualche medicazione e un grande spavento, in attesa di rivedere presto Noemi sul palco.