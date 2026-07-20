La cantante è caduta pochi minuti dopo l’inizio dello spettacolo a San Salvo Marina. Prognosi di 30 giorni e concerti sospesi fino al 16 agosto.

Hai fretta? blue News riassume per te Noemi è caduta dal palco durante il concerto a San Salvo Marina ed è stata soccorsa dal 118.

La cantante è stata trasferita all’ospedale di Vasto per accertamenti, mentre il concerto e lo spettacolo pirotecnico sono stati sospesi.

Dopo qualche ora di apprensione, ha rassicurato i fan tramite i suoi canali social.

A causa delle lesioni riportate, dovrà però interrompere il suo tour per 4 settimane. Riepilogo creato con

Momenti di paura durante il concerto di Noemi a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

La cantante - che solo pochi giorni fa, giovedì sera, si era esibita al Moon and Stars di Locarno, prima del concerto di Max Pezzali - è finita giù dal palco mentre si avvicinava al pubblico, rendendo necessaria l’interruzione immediata dello spettacolo e il successivo trasferimento in ospedale.

Secondo quanto riportato da «Chi», l’incidente è avvenuto intorno alle 22.30, quando la serata era cominciata da poco. Noemi aveva appena terminato di cantare «Briciole» e si era portata verso il limite della struttura per salutare gli spettatori.

Dalle immagini registrate dai presenti, l’artista sembrerebbe non essersi accorta della fine della pavimentazione. Dopo aver perso l’equilibrio, è caduta a terra.

Una delle coriste, che si trovava alle sue spalle, ha notato subito quanto accaduto e si è precipitata verso di lei.

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I soccorsi e il ricovero a Vasto

Il personale del 118 ha prestato le prime cure direttamente sul posto. Noemi è stata poi trasferita all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, dove è stata sottoposta agli esami necessari per valutare le conseguenze della caduta.

Come riferisce «La Repubblica» nel successivo aggiornamento, alla cantante è stata assegnata una prognosi di 30 giorni. I medici le hanno prescritto quattro settimane di riposo, costringendola a sospendere temporaneamente gli impegni dal vivo.

Il concerto di San Salvo Marina è stato fermato subito dopo l’incidente. Il Comune ha inoltre deciso di rinviare lo spettacolo pirotecnico previsto per la conclusione della serata, come segno di rispetto nei confronti dell’artista.

Il messaggio di Noemi ai fan

Dopo ore di apprensione, è stata la stessa cantante a rassicurare il pubblico attraverso i social. «Mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene: ho qualche acciacco e un po’ di dolore», ha spiegato Noemi nel messaggio rivolto ai suoi sostenitori.

La cantante ha affrontato l’episodio anche con ironia: «Non era mia intenzione fare delle acrobazie, avevo i miei soliti occhiali da vista». Poi ha scherzato sulle conseguenze della caduta, aggiungendo: «Ho la testa dura, non vi preoccupate!».

Noemi ha però confermato che dovrà interrompere temporaneamente il tour: «Mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi quattro settimane di riposo per recuperare».

Nel messaggio non è mancato il ringraziamento per la vicinanza ricevuta nelle ore successive all’incidente. L’artista ha parlato del grande affetto trasmesso dai fan e ha concluso guardando già al ritorno dal vivo: «Non vedo l’ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo!».

Tour sospeso fino al 16 agosto

L’allarme sembra dunque rientrato, ma per rivedere Noemi dal vivo sarà necessario attendere la conclusione del periodo di convalescenza. La cantante ha già promesso ai suoi sostenitori che tornerà presto a cantare insieme a loro.

La pausa dai concerti proseguirà fino al 16 agosto.

Il ritorno sul palco è previsto per il giorno successivo, con il live gratuito di Grisì, frazione di Monreale, in provincia di Palermo.