L'attore pugliese spegne 90 candeline e rivela il desiderio di partecipare a Sanremo, tra l'amicizia con Papa Francesco e il ricordo della moglie Lucia.

Hai fretta? blue News riassume per te Lino Banfi compie 90 anni.

Nato il 9 luglio del 1936, sui documenti ufficiali figura invece la data dell'11 luglio.

Ci scherzò su anche Papa Francesco: «Sei furbo, festeggi due volte».

Papa Bergoglio chiamò l'attore in occasione di un compleanno: una telefonata, registrata, che Banfi costudisce con gelosia.

Il novantenne ha un forte desiderio: essere invitato a Sanremo, per il quale si sente ora «maturo».

Tra i progetti futuri vorrebbe tornare in TV con Nonno Libero, celebre personaggio RAI dei «Un medico in famiglia» oltre che far la sua parte in un film di Pupi Avati. Riepilogo creato con

Lino Banfi, nato Pasquale Zagaria, compie 90 anni portando con sé l'affetto di quattro generazioni di italiani.

C'è però un piccolo mistero sulla data di nascita: sui documenti figura l'11 luglio 1936, ma in realtà è nato il 9 luglio, registrato due giorni dopo all'anagrafe.

La telefonata di Papa Bergoglio

Persino Papa Francesco ne era a conoscenza e lo chiamò per scherzarci su, come riporta il magazine «Chi»: «Bravo Lino, sei furbo, ho saputo che festeggi due compleanni». Quella telefonata, registrata dal figlio Walter, è conservata come una reliquia. Il Pontefice gli disse: «Tu fai il solletico al cuore di quattro generazioni».

Il pensiero va spesso alla moglie Lucia, scomparsa nel 2023 dopo aver combattuto l'Alzheimer. Lei aveva chiesto a Papa Francesco di pregare affinché potessero morire insieme. «Come faccio senza di lei?», si chiede Lino.

Papa Prevost? «Comincia a piacermi»

Il nuovo Papa invece, Leone XIV, non lo ha ancora incontrato.

«Comincia a piacermi molto questo papa Prevost. Certo, è più giovane, 70 anni… Bergoglio ne avrebbe fatti 90 come me: eravamo in 4 grandi B del 1936: Bergoglio, Baudo, Berlusconi e Banfi. Sono rimasto io, ma so che loro mi proteggono».

Sognando Sanremo

Per il suo compleanno, l'attore vorrebbe ricevere un invito a Sanremo. Non se l'è presa con Amadeus per non essere stato invitato, ma pensa che ora i tempi sarebbero maturi.

Intanto si dedica a un nuovo progetto: un podcast in cui è lui a intervistare gli altri. Tra gli ospiti confermati ci sono Baglioni, Mara Venier e Milly Carlucci.

Tutto questo mentre la Rai lo celebra con il documentario «Lino d'Italia – Storia di un itAlieno».

I progetti futuri

Non mancano i progetti futuri: spera in un film con Pupi Avati, dopo aver perso nel 1986 il ruolo in «Regalo di Natale» che andò a Diego Abatantuono.

Il novantenne sogna anche di riportare in televisione Nonno Libero di «Un medico in famiglia», insieme a Milena Vukotic e Giulio Scarpati.

«Siamo pronti, siamo ancora ragazzi», dice l'attore che dalle commedie sexy degli anni '70-'80 è diventato il «nonno d'Italia», sempre guidato da un valore: il garbo.