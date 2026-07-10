«Le porte sono aperte». Così Pier Silvio Berlusconi ha risposto a chi gli chiedeva di Amadeus durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027. Una frase che lascia aperto lo scenario di un futuro del conduttore a Mediaset.

Futuro a Mediaset Pier Silvio apre ad Amadeus: «Le porte sono aperte»

Alla domanda sul suo futuro, l'amministratore delegato di Mediaset ha chiarito di non voler chiudere la porta a un eventuale ingresso di Amadeus nel gruppo, senza però annunciare trattative o accordi.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi arrivano mentre il futuro televisivo del conduttore continua ad alimentare il dibattito dopo la conclusione della sua esperienza con Warner Bros. Discovery. L'apertura espressa durante la conferenza stampa mantiene così vivo uno dei temi più seguiti del mercato televisivo.

Quella su Amadeus non è stata l'unica dichiarazione destinata a far discutere. Pier Silvio Berlusconi ha promosso l'arrivo di Milo Infante, definendolo un innesto importante per l'informazione Mediaset, ed è tornato anche sul rapporto con Barbara D'Urso, assicurando che non esistono questioni personali pur senza ipotizzare un suo ritorno in azienda.