Dopo il brutto incidente stradale, Pier Silvio Berlusconi si concede qualche giorno di relax a Portofino. Con lui c'è Silvia Toffanin, che non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno.

Hai fretta? blue News riassume per te Pier Silvio Berlusconi è stato fotografato a Portofino insieme a Silvia Toffanin dopo il recente incidente stradale.

Secondo «Chi», il manager soffre ancora di un forte dolore alla spalla destra, che gli ha impedito di dedicarsi alle sue amate nuotate e uscite in SUP.

Dopo lo spavento, Berlusconi si prepara a tornare ai suoi impegni professionali con la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset.

Dopo il brutto incidente stradale che lo ha coinvolto mentre rientrava a casa da Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi è tornato a concedersi qualche momento di serenità.

Come mostrano le immagini pubblicate da «Chi», l'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope è stato fotografato lo scorso fine settimana a Portofino insieme alla compagna Silvia Toffanin, tra abbracci e un tenero bacio.

Nonostante lo spavento, Berlusconi era rientrato al lavoro già il giorno successivo all'incidente.

In occasione della serata dedicata al padre Silvio Berlusconi, a tre anni dalla sua scomparsa, aveva definito quanto accaduto un'esperienza che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.

«Poteva essere una tragedia. Qualcuno l'ha trasformata in un miracolo», aveva dichiarato, aggiungendo che «quando si esce consci di avere vissuto dei miracoli, si è più forti di prima».

Secondo «Chi», soltanto nei due giorni successivi all'incidente sono emersi alcuni postumi, in particolare un forte dolore alla spalla destra.

Un fastidio che avrebbe costretto Berlusconi a mettere momentaneamente da parte alcune delle sue passioni, come le lunghe nuotate e le uscite in stand up paddle, attività a cui è particolarmente legato durante il tempo libero trascorso in Liguria.

La rivista racconta però che il manager non ha rinunciato a qualche giornata di relax nella sua Portofino, circondato dall'affetto della famiglia e della compagna Silvia Toffanin.

Un momento di pausa prima di tornare agli impegni professionali, a partire dalla presentazione dei prossimi palinsesti «Mediaset».