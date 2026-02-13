Con questo messaggio Gina Rodriguez ha espresso il proprio sostegno a Justin Baldoni sotto il video in cui l'attore e la moglie Emily sono tornati a parlare pubblicamente dopo la battaglia legale con Blake Lively.

Tra i commenti è comparso anche quello di Brett Dier, altro protagonista di «Jane the Virgin»: «I love you guys», accompagnato da alcuni cuori. I tre hanno recitato insieme nella serie dal 2014 al 2019 e hanno mantenuto un rapporto di amicizia anche dopo la conclusione dello show.

Nel video, Baldoni ed Emily hanno ringraziato le persone che li hanno sostenuti mentre non potevano intervenire pubblicamente sulla vicenda. La coppia ha raccontato di avere attraversato «molto trauma» negli ultimi due anni e di avere intrapreso un percorso di «guarigione».

«La gratitudine non cancella l'ingiustizia e il dolore», ha aggiunto l'attore e regista, senza citare direttamente la Lively. I due hanno spiegato di avere lasciato che la giustizia facesse il proprio corso e hanno anticipato che, in futuro, condivideranno altri aspetti della loro esperienza.

Tra i messaggi di sostegno è arrivato anche quello di Carrie Ann Inaba, giudice dell'edizione statunitense di «Dancing with the Stars». «Guarire richiede tempo e una comunità», ha scritto, inviando il proprio incoraggiamento alla coppia.

La vicenda giudiziaria era nata dalle accuse legate alla lavorazione di «It Ends With Us – Siamo noi a dire basta». Dopo la decisione del giudice Lewis Liman di respingere gran parte delle richieste civili presentate da Blake Lively, le parti hanno raggiunto un accordo confidenziale prima dell'inizio del processo.

Rimane invece aperta la questione delle spese legali. Dopo il riconoscimento del diritto a chiederne il rimborso, la Lively ha presentato al tribunale federale una richiesta di circa 8 milioni di dollari. L'importo definitivo dovrà essere stabilito dal giudice.