Nel thriller storico «Ich ist ein Anderer», l’attore danese Claes Bang interpreta Felix Kersten, il massaggiatore del Reichsführer delle SS Himmler. Sarebbe responsabile della liberazione di migliaia di prigionieri dei campi di concentramento. blue News ha incontrato il cast e la troupe sul tappeto rosso a Locarno per un’intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te «Ich ist ein Anderer» è tratto da fatti realmente accaduti e racconta l’avvincente storia di Felix Kersten, massaggiatore delle SS, che sta per ricevere il Premio Nobel per la Pace per un atto eroico.

La giornalista Hedda (Valerie Pachner) dubita della veridicità della storia di Kersten e lo mette alle strette durante un’intervista nel corso di un lungo viaggio in treno.

In un’intervista rilasciata a blue News, l’attore danese Claes Bang parla in un tedesco impeccabile del suo legame con la Svizzera e del suo misterioso ruolo nel film.

«Ich ist ein Anderer» ha celebrato la sua prima mondiale in Piazza Grande a Locarno. Riepilogo creato con

Nell’avvincente thriller storico «Ich ist ein Anderer», Claes Bang interpreta un potenziale impostore. In netto contrasto con questo ruolo, si mostra invece molto modesto proprio prima dell’intervista con blue News sul tappeto rosso a Locarno.

Alla domanda se possa condurre l’intervista in tedesco, risponde con modestia che sì, potrebbe farlo, ma che forse sarebbe difficile dare alle risposte la profondità necessaria.

Eppure il suo tedesco sembra quasi perfetto e, nelle sue risposte esaurienti, parla del suo stretto legame con la Svizzera. Dopotutto, ha interpretato il protagonista dell’epopea storica «Guglielmo Tell» e nel 2024 ha partecipato allo ZFF in occasione della prima europea del film.

Racconta inoltre delle intense riprese di «Ich ist ein Anderer», in parte in spazi molto ristretti, e del personaggio misterioso e imperscrutabile che interpreta.

Claes Bang adatto a personaggi misteriosi

Un ruolo che gli calza a pennello e che ha già dimostrato più volte di saper interpretare.

Nella satira sulla critica d’arte «The Square», ad esempio, che nel 2017 è stata premiata con la Palma d’Oro a Cannes. Oppure nel thriller misterioso «The Burnt Orange Heresy».

In «Ich ist ein Anderer» Claes Bang interpreta Felix Kersten, l’ex massaggiatore del Reichsführer delle SS Heinrich Himmler (Martin Müller). Attraverso una serie di flashback viene mostrato come egli diventi uno stretto confidente del criminale di guerra.

La narrazione è ambientata nel 1952. Kersten si trova su un treno diretto a Oslo, dove gli verrà conferito il Premio Nobel per la Pace. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, sarebbe stato proprio lui a convincere Himmler a liberare migliaia di prigionieri ebrei dei campi di concentramento.

Il viaggio in treno diventa un duello

La giornalista Hedda (Valerie Pachner) non si beve la sua storia e considera Kersten un impostore, un ciarlatano. Durante il viaggio in treno lo intervista e lo mette sempre più direttamente alle strette con i suoi sospetti.

Il film di Felix Randau affronta in modo avvincente la questione della verità, della fiducia e della menzogna, risultando così interessante anche dal punto di vista morale. A chi bisogna credere e perché? E cosa spinge una persona a raccontare bugie gravi? O a non credere a qualcuno?

Dal punto di vista drammaturgico, il film trova la sua forza soprattutto nel duello che si svolge in uno spazio ristretto, quel viaggio in treno che sembra non finire mai. Ne risulta una sorta di dramma da camera, in cui l’intensità aumenta costantemente man mano che i due protagonisti trascorrono più tempo insieme, imparano a conoscersi meglio e credono di aver capito a fondo l’uno l’altro.

Ecco l'intervista (in tedesco):